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【金融科技】許正宇籲菲律賓應用香港金融科技方案　助力人民幣國際化

政治 19:46 2022/09/27

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

財經事務及庫務局局長許正宇今日（27日）與菲律賓外交部副部長Jesus Domingo會面。（政府新聞處）

財經事務及庫務局局長許正宇昨起訪問菲律賓馬尼拉。他表示，金融科技是香港近年的重點發展領域之一，菲律賓和東盟的金融機構可以探討香港開發的金融科技方案，並於當地市場應用。

許正宇今日分別會見菲律賓中央銀行行長Felipe Medalla博士、菲律賓財政部副部長Mark Joven和菲律賓外交部副部長Jesus Domingo。他在會面中表示，粵港澳大灣區的發展為香港和菲律賓在人民幣業務和綠色金融等領域帶來無限機遇。

他說，留意到菲律賓是東南亞發展最快的人民幣市場之一。香港作為全球離岸人民幣業務樞紐，期待與菲律賓合作，助力人民幣國際化。在綠色金融方面，許正宇表示，菲律賓企業可以利用香港市場籌集綠色和可持續發展的資金。

許正宇上午亦出席了由亞洲協會菲律賓分會舉辦的早餐交流會，主期間他向與會的商界翹楚介紹讓香港繼續與國際社會接軌的最新措施，即撤銷指定隔離酒店的檢疫安排，好消息廣受與會人士熱烈歡迎。此外，他亦介紹了香港在資產和財富管理方面的競爭優勢、連接內地資本市場及金融科技方面的舉措，以及證券和債券市場的發展。

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記者：陳葆琳

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