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【有感地震】大亞灣對出惠東海域發生3.2級地震　天文台接獲逾百市民報告有感

社會 20:27 2022/09/27

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根據中國地震台網資訊，今日（27日）下午7時55分，在廣東惠州市惠東縣海域發生3.2級地震，震央在香港之東北偏東約95公里，震源深度24公里。

香港天文台接獲超過100名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV (四)度，即懸掛的物件擺動。門、窗、碗碟發出響聲。

香港天文台初步分析指，中國東南部近岸發生一次3.2級地震，震中位於北緯22.50度，東經115.07度附近，即香港之東北偏東約95公里。

今次震央位置，跟在香港東北50公里的大亞灣核電廠，更加接近。同一區域在今年3月14日上午2時29分，亦曾經發生一次4.1級地震，當時有超過8000名市民向天文台表示感到震動。

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記者：李榮忠

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