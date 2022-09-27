  • 29°C
香港時間 : 2022927日 (週二) 21:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《反起跑線同盟》提名釜山國際電影節兩大獎項　女主角梁詠琪：謙虛地繼續努力

娛樂 20:46 2022/09/27

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

劉偉恒與梁詠琪。

弔由劉偉恒執導及編寫，梁詠琪（Gigi）、潘燦良、周家怡和許博文（強尼）主演的ViuTV劇《反起跑線聯盟》今日傳來好消息，入選韓國釜山國際電影節亞洲內容大獎兩大獎項，梁詠琪獲最佳女主角提名，劉偉恒則提名最佳故事獎，與Netflix的《非常律師》、《新聞記者》等競逐殊榮。

兩位獲知提名後大呼興奮，導演編劇劉偉恒會赴韓國出席頒獎典禮，他表示：「首先當然要恭喜Gigi，當日她二話不說便答應演出這部電視劇，期間天天不眠不休，百二分投入地演活了劇中Nora這個角色，引起很多家長的共嗚！到今日，仍然有很多家長和我說，劇中很多幕與他們所發生的一模一樣！」

劉偉續指：「至於最佳故事實在要歸功於整個編劇團隊包括編審朱鳳嫺導演 （《一路瞳行》導演），還有編劇李梓樅、留晴及歐頴瑤，在舊年年初我們天天在辦公室奮鬥，創作了15集劇本，如今也算是一個認同！」

他更表示：「對於能夠入選釜山國際電影節，實在有另一份特別的意義，我執導的第一步短片《Mr. Right》在2007年曾入選釜山影展；15年後，可帶著我的電視劇到釜山競逐獎項，感覺特別興奮!總之，多謝及恭喜各位！能夠入圍競逐已經心滿意足！釜山見！」

《反起跑線聯盟》

Gigi感驚喜

至於Gigi首次主演電視劇便獲得女主角提名，表示感恩及驚喜：「一個好大嘅驚喜！非常感恩可以同好多出色嘅演員一同入圍，我覺得十分榮幸。」

她又謙稱：「第一次拍劇知道自己有好多不足嘅地方，我仍然會謙虛地繼續努力。好感謝導演同台前幕後工作人員的誠意和努力，一部電視劇受觀眾歡迎，實在需要各方一齊努力方會成功。最開心係呢個劇在『提早暑假』嘅期間，帶咗好多歡樂俾家長同小朋友，同時好戥導演及工作人員開心。」

最新影片推介：黃紫恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【闔家辣】MIRROR停工Edan無奈缺席慶功　吳君如宣布原班人馬拍《闔家打麻雀》
12:06 2022/09/26
【闔家辣】MIRROR停工Edan無奈缺席慶功　吳君如宣布原班人馬拍《闔家打麻雀》
【反起跑線聯盟】梁詠琪深明在職父母不易做　周家怡：一起珍惜一起成長　
18:56 2022/03/21
【反起跑線聯盟】梁詠琪深明在職父母不易做　周家怡：一起珍惜一起成長　
【反起跑線聯盟】梁詠琪女兒「瑤瑤」拍劇不捨煞科　疫情下5歲張曦晨體驗珍貴幼稚園生涯
14:06 2022/04/09
【反起跑線聯盟】梁詠琪女兒「瑤瑤」拍劇不捨煞科　疫情下5歲張曦晨體驗珍貴幼稚園生涯
【反起跑線聯盟】潘燦良兒子Martin首次拍劇演出生鬼　6歲植海維因周家怡一句話變得獨立
19:32 2022/04/04
【反起跑線聯盟】潘燦良兒子Martin首次拍劇演出生鬼　6歲植海維因周家怡一句話變得獨立
【反起跑線聯盟】梁詠琪撰長文感謝台前幕後　與周家怡成朋友佩服潘燦良神級演技
13:03 2022/04/09
【反起跑線聯盟】梁詠琪撰長文感謝台前幕後　與周家怡成朋友佩服潘燦良神級演技
【反起跑線聯盟】梁詠琪分享與女兒疫下生活點滴　良心老闆Gigi堅持童裝店不裁員不減薪
18:48 2022/03/18
【反起跑線聯盟】梁詠琪分享與女兒疫下生活點滴　良心老闆Gigi堅持童裝店不裁員不減薪

你可能感興趣

【闔家辣】MIRROR停工Edan無奈缺席慶功　吳君如宣布原班人馬拍《闔家打麻雀》
12:06 2022/09/26
【闔家辣】MIRROR停工Edan無奈缺席慶功　吳君如宣布原班人馬拍《闔家打麻雀》
【反起跑線聯盟】梁詠琪深明在職父母不易做　周家怡：一起珍惜一起成長　
18:56 2022/03/21
【反起跑線聯盟】梁詠琪深明在職父母不易做　周家怡：一起珍惜一起成長　
【反起跑線聯盟】梁詠琪女兒「瑤瑤」拍劇不捨煞科　疫情下5歲張曦晨體驗珍貴幼稚園生涯
14:06 2022/04/09
【反起跑線聯盟】梁詠琪女兒「瑤瑤」拍劇不捨煞科　疫情下5歲張曦晨體驗珍貴幼稚園生涯
梁詠琪 電視劇 ViuTV Netflix 頒獎禮 導演 反起跑線聯盟

最高瀏覽

【AV天王】43歲男優清水健再度婚姻失敗　太太宣布離婚：尊重他面對工作的態度
今日 15:09
【AV天王】43歲男優清水健再度婚姻失敗　太太宣布離婚：尊重他面對工作的態度
【無品大媽】大媽地鐵脫鞋飄出腳臭味　乘客不滿將鞋踢出車廂
12:42 2022/09/26
【無品大媽】大媽地鐵脫鞋飄出腳臭味　乘客不滿將鞋踢出車廂
【香港小姐2022】曾志偉賀三甲佳麗安慰徐麟　歷屆港姐盛裝打扮合照留影【多圖】
13:48 2022/09/26
【香港小姐2022】曾志偉賀三甲佳麗安慰徐麟　歷屆港姐盛裝打扮合照留影【多圖】