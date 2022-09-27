《反起跑線同盟》提名釜山國際電影節兩大獎項　女主角梁詠琪：謙虛地繼續努力

▲ 劉偉恒與梁詠琪。

弔由劉偉恒執導及編寫，梁詠琪（Gigi）、潘燦良、周家怡和許博文（強尼）主演的ViuTV劇《反起跑線聯盟》今日傳來好消息，入選韓國釜山國際電影節亞洲內容大獎兩大獎項，梁詠琪獲最佳女主角提名，劉偉恒則提名最佳故事獎，與Netflix的《非常律師》、《新聞記者》等競逐殊榮。

兩位獲知提名後大呼興奮，導演編劇劉偉恒會赴韓國出席頒獎典禮，他表示：「首先當然要恭喜Gigi，當日她二話不說便答應演出這部電視劇，期間天天不眠不休，百二分投入地演活了劇中Nora這個角色，引起很多家長的共嗚！到今日，仍然有很多家長和我說，劇中很多幕與他們所發生的一模一樣！」

劉偉續指：「至於最佳故事實在要歸功於整個編劇團隊包括編審朱鳳嫺導演 （《一路瞳行》導演），還有編劇李梓樅、留晴及歐頴瑤，在舊年年初我們天天在辦公室奮鬥，創作了15集劇本，如今也算是一個認同！」

他更表示：「對於能夠入選釜山國際電影節，實在有另一份特別的意義，我執導的第一步短片《Mr. Right》在2007年曾入選釜山影展；15年後，可帶著我的電視劇到釜山競逐獎項，感覺特別興奮!總之，多謝及恭喜各位！能夠入圍競逐已經心滿意足！釜山見！」

▲ 《反起跑線聯盟》

Gigi感驚喜

至於Gigi首次主演電視劇便獲得女主角提名，表示感恩及驚喜：「一個好大嘅驚喜！非常感恩可以同好多出色嘅演員一同入圍，我覺得十分榮幸。」

她又謙稱：「第一次拍劇知道自己有好多不足嘅地方，我仍然會謙虛地繼續努力。好感謝導演同台前幕後工作人員的誠意和努力，一部電視劇受觀眾歡迎，實在需要各方一齊努力方會成功。最開心係呢個劇在『提早暑假』嘅期間，帶咗好多歡樂俾家長同小朋友，同時好戥導演及工作人員開心。」

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