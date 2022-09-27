【金馬獎2022】《燈火闌珊》角逐兩大獎　張艾嘉第十度入圍角逐影后

▲ 《燈火闌珊》

陳心遙監製、《婚內情》編導曾憲寧執導，張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演的電影《燈火闌珊》，在今日公布的第59屆金馬獎中入圍最佳女主角及最佳視覺效果兩獎，這將會是張艾嘉第10次入圍爭奪影后殊榮。

第59屆金馬獎於今日公布入圍名單，張艾嘉憑《燈火闌珊》入圍最佳女主角，這是她繼2017年憑《相親相愛》入圍後，相隔5年再次角逐影后殊榮，同時亦是她第10次入圍金馬爭獎。

過去她曾經憑《我的爺爺》及《最愛》登上金馬影后寶座。對於再度入圍金馬，張艾嘉自己也感到十分驚訝，更說：「完全沒有想到！」

▲ 《燈火闌珊》

對於《燈火闌珊》入圍金馬獎，監製陳心遙及導演曾憲寧均十分興奮，陳心遙表示：「多謝金馬獎評審。燈火闌珊可以同多部優秀港產片並列，出戰金馬，作為監製深感榮幸。希望提名有助大家對香港的霓虹感到興趣，關心香港尚存的工藝和文化。」

曾憲寧亦道：「很高興《燈火闌珊》有幸入圍金馬奬，希望更多觀眾能欣賞到我們花費多時重構的香港霓虹風景以及張姐演技的風采。同時也開心見到多部港產片入圍，能在華語影壇佔一席位，想借此機會恭喜各位。」

《燈火闌珊》講述由張艾嘉飾演、驀然喪偶的美香為完成亡夫的遺願，再造一塊他生前戀戀不捨的霓虹招牌，重拾昔日璀璨但遺憾的回憶。電影已先後入圍日本東京國際電影節「亞洲未來」競賽單元，以及成為香港亞洲電影節閉幕電影。

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