【疫苗通行證】一文看清周五起兒童打針要求 約5萬兒童或未達標
社會 22:29 2022/09/27
「疫苗通行證」本周五起適用年齡降至5歲，屆時5至11歲的兒童需已接種2劑疫苗，或接種第1劑疫苗後未滿3個月；而未打針的兒童，如感染後已超過6個月，亦需打2針疫苗。
由9月30日起，5至11歲的兒童需符合下列其中一項條件，才可符合「疫苗通行證」新安排中的接種要求：
- 一般兒童
- 已接種兩劑疫苗
- 接種第一劑疫苗後未滿3個月
- 曾染疫的康復兒童
- 已接種2劑疫苗；
- 康復後未滿6個月；
- 康復後接種了第1劑疫苗後未滿6個月
- 已接種1劑復必泰疫苗。
醫衞局推算，5至11歲兒童中約有88%的兒童可符合由9月30日起實施的「疫苗通行證」新要求。而尚未符合「疫苗通行證」相關接種要求的5至11歲兒童則約有5萬名，這批兒童只需接種一劑新冠疫苗便可符合要求。
局方呼籲市民為子女盡快安排接種疫苗，讓他們盡早得到疫苗的保護。
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記者：鄧凱文