【疫苗通行證】一文看清周五起兒童打針要求　約5萬兒童或未達標

「疫苗通行證」本周五起適用年齡降至5歲，屆時5至11歲的兒童需已接種2劑疫苗，或接種第1劑疫苗後未滿3個月；而未打針的兒童，如感染後已超過6個月，亦需打2針疫苗。

由9月30日起，5至11歲的兒童需符合下列其中一項條件，才可符合「疫苗通行證」新安排中的接種要求：

一般兒童 已接種兩劑疫苗 接種第一劑疫苗後未滿3個月

曾染疫的康復兒童 已接種2劑疫苗； 康復後未滿6個月； 康復後接種了第1劑疫苗後未滿6個月 已接種1劑復必泰疫苗。



醫衞局推算，5至11歲兒童中約有88%的兒童可符合由9月30日起實施的「疫苗通行證」新要求。而尚未符合「疫苗通行證」相關接種要求的5至11歲兒童則約有5萬名，這批兒童只需接種一劑新冠疫苗便可符合要求。

局方呼籲市民為子女盡快安排接種疫苗，讓他們盡早得到疫苗的保護。

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記者：鄧凱文