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【世界心臟日】調查指1成心血管患者疫情下病情惡化　專家籲做低至中等強度運動

社會 22:56 2022/09/27

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（左起）香港心臟專科學院院長暨世界心臟日2022籌委會主席陳偉光醫生、 香港心臟專科學院候任院長暨世界心臟日2022籌委會委員梁達智醫生、香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德博士

每年9月29日為世界心臟日，近日有調查指新冠疫情對心血管疾病患者或高危人士影響好壞參半，當中約1成患者表示三高情況惡化，風險因素控制亦未如理想。香港心臟專科學院候任院長暨世界心臟日2022籌委會委員梁達智指運動能降低心血管疾病致死風險，以及減低新冠肺炎的相關風險，亦有助冠心病患者舒緩焦慮和抑鬱徵狀。

香港心臟專科學院上月進行問卷調查並委託香港浸會大學社會科學研究中心進行分析，探討新冠疫情對心血管疾病患者或高危人士的影響，成功訪問266名到心臟科專科求診或覆診人士，當中近9成患有最少一種三高。

調查發現，疫情對受訪者的影響好壞參半，期間約1成患者表示三高情況惡化，風險因素控制亦未如理想，66%受訪者過重或肥胖，近半數BMI≥25 (即屬肥胖)；29%表示疫情期間體重增加。

42%受訪者進食外賣及19%受訪者吃零食/小吃份量增加；而28%受訪者及33%受訪者進食水果或蔬果情況有改善。受訪者中，30%整體生活習慣惡化，42%情緒壓力增加及32%睡眠質素下降，19%病情轉差及9%吸煙情況惡化。

是次調查同樣發現受訪患者或高危人士普遍的運動時數未達世界衞（WHO）生組織建議，31%受訪者運動時間較疫情前短；只有20%逹WHO建議的運動時數，多達26%受訪者無進行任何帶氧運動。

調查中，僅16%受訪者知道WHO建議每星期的運動時數，分析顯示知悉WHO運動建議的組別其運動時數較長，達標比例較另一組別高出29%，反映加強市民認知或有助建立良好運動習慣。

香港心臟專科學院候任院長暨世界心臟日2022籌委會委員梁達智指運動能降低心血管疾病致死風險，以及減低新冠肺炎的相關風險，亦有助冠心病患者舒緩焦慮和抑鬱徵狀，冠心病患者在病情穩定及沒有不適的情況下，即使戴着口罩也可進行低至中等強度運動，惟患者需要注意運動強度及時間，量力而為，注意身體變化。

根據世界衛生組織及美國運動醫學學院建議，成年人應每星期進行最少150分鐘中等強度帶氧運動或最少75分鐘劇烈強度運動；及最少2天鍛鍊胸／背／大腿主要肌肉群；兒童及青少年應每天進行最少60分鐘中等強度帶氧運動，及每星期少3天進行劇烈強度帶氧運動。

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記者：鄧凱文

 

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