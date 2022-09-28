【奪命車禍】觀塘貨車剷行人路釀1死5傷　貨車司機涉嫌危險駕駛被捕

▲ 觀塘貨車與多車相撞再剷上行人路。(曾秋文攝)

觀塘昨晚（27日）發生有貨車剷上行人路，造成1死5傷。詳情即看【下一頁】

警方今日表示，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡，拘捕一名65歲中型貨車司機調查。



事發昨晚一輛中型貨車沿瑞和街往輔仁街方向行駛，期間先後撞向兩輛的士、一輛旅遊巴及一輛輕型貨車。當駛至近瑞和街與輔仁街交界時，中型貨車再撞向一輛小巴，然後剷上行人路，車頭撞毀一間銀行的鐵閘。小巴車尾亦被推上行人路，撞到一名男途人。他被困在小巴及一條燈柱之間，由消防員救出，全身多處嚴重受傷，昏迷送往聯合醫院搶救，延至晚上近十時證實死亡。另外，63歲輕型貨車司機、50歲小巴司機以及中型貨車上三名年齡53歲至66歲女乘客受傷，清醒送院治理。

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責任編輯：余思嵐