【香港小姐】烏克蘭小三貼床照回應馬清揚離婚　錢慧儀歷盡家庭+婚姻風波一度崩潰

▲ 烏克蘭模特兒Ksenia B向前港姐錢慧儀示威。

1981年香港小姐亞軍錢慧儀（Winnie）在昨日（9月27日）公開承認與大生銀行後人馬清揚結束27年婚姻。而疑似是介入他們婚姻的小三----烏克蘭模特兒Ksenia B隨即貼出床照「贈慶」，似乎在向錢慧儀示威。

其實錢慧儀人生經歷不少起跌，面對人生中的高高低低更令她一度崩潰。

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結束豪門婚姻

1981年港姐奪亞軍的錢慧儀順理成章入娛圈，不過星途算不上理想，當年在娛圈較令人注目，是她在1983年與甄妮丈夫傅聲合作電影《花心大少》時傳出緋聞。

於1995年，她與馬清揚結婚，婚後先後誕下兩子一女，組成五口之家。經營傢俬店需的錢慧儀常到世界各地搜羅名師設計，丈夫都陪伴在側。她亦隨馬清揚四處參加賽車比賽，夫婦二人又齊出入Ball場，表面讓人覺得是模範夫婦。

可是，馬清揚於2018年已被爆出戀上烏克蘭模特兒Ksenia B，馬清揚當時向傳媒表明不會離婚。

馬清揚公然帶Ksenia B去馬來西亞賽車，且在中上環一間酒店設置「私竇」，又會與Ksenia B坐遊艇、私人直升機，讓她享盡奢華生活。

可是有指馬清揚近年因戀上烏克蘭模特兒Ksenia B，逼錢慧儀搬到一間只得摺床無窗的房間，令其地位不保，且二人將會於12月上庭處理離婚一事。

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錢慧儀在昨日（9月27日）發出聲明，承認自己離婚，並附上李樂樂《痛了累了心碎了》的Youtube連結：

各位新聞界朋友：『痛了，累了，心碎了！』這首歌正好代表我過去四年來的心情。

今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及 27年的婚姻正式告別。請，以後不要再叫我馬太。謝謝！錢慧儀

經歷家庭風暴

其實當年錢慧儀於嫁入豪門後不但經歷婚姻風浪，亦曾與父母為財錢而決裂。

其父親曾於1998年臨到其山頂豪宅門前下跪，聲稱要公開追討她150萬買樓首期，當時錢慧儀灑淚人前斥責父母不停向她索取金錢，最終她與家人的關係破裂，而父母亦搬至偏僻地區居住在村屋。

她雖然跟父母關係不好，但她與胞弟感情良好並會保持聯絡，可惜胞弟於2001年疑因服食搖頭丸致猝死，一度令錢慧儀崩潰，且與父母關係變得更差。

錢慧儀的媽媽於2009年疑受情緒病影響，最終於家中上吊自殺。或許受到母親和胞弟離世的影響，錢慧儀後來選擇與父親和好。