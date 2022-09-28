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【復常之路】梁栢賢：當局應分析輸入個案臨床情況　若影響醫療系統有限應實施「0+0」檢疫

社會 10:06 2022/09/28

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(資料圖片)

海外入境檢疫放寬至「0+3」（旅客抵港只須3天家居醫學監測）周一（26日）起實施。醫管局前行政總裁梁栢賢今日（28日）表示，當局應分析輸入個案的臨床情況，為放寬入境檢疫限制至「0+0」監察指標，若輸入個案沒有給予醫療系統加重負擔，應盡早放寬入境檢疫限制至「0+0」。

梁栢賢在社交平台指，政府採取循序漸進放寬入境檢疫措施是可以理解，能否放寬限制至0+0 ，入境旅客確診數字並非重要監察指標。因為香港混合群體免疫屏障已趨鞏固，本地確診數字會逐漸下降，而輸入過案比率自然會上升， 最重要是分析輸入個案的臨床情況，相信大部分是無症狀或輕症，需要入院治療數字極少，對醫療負擔影響有限，所以要詳細分析入境確診人士的臨床數據，如果沒有給予醫療系統加重負擔，病毒亦沒有危害變異，善用疫苗通行證，就應盡早放寬入境檢疫限制至0+0。

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責任編輯：余思嵐

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