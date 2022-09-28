【安倍國葬】結婚35年痛別亡夫安倍晉三　深情妻捧骨灰難捨數度拭淚

▲ 在安倍晉三的國葬上，遺孀安倍昭惠送別結婚35年的丈夫。

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市街頭發表演講時遭槍擊身亡，終年67歲。安倍晉三的國葬於昨日（27日）舉行，約有4,300人出席，包括多國政要名人。遺孀安倍昭惠送別結婚35年的丈夫，在國葬上捧著安倍晉三的骨灰，神情哀戚，不捨之情表露無遺，更難過得數度拭淚。

最新影片︰

難忍喪夫之痛不時落淚

綜合日本傳媒報道，安倍晉三為戰後日本第二位舉行國葬的非皇室人士，國葬於昨日（27日）下午2時開始，由安倍昭惠捧著亡夫的骨灰進入東京武道館，並將骨灰轉交給首相岸田文雄。國葬儀式開首先奏國歌，全場默哀，其後播放一段約8分鐘的安倍紀念影片，背景音樂為安倍生前彈奏的鋼琴曲《花正在開》。

現年60歲的安倍昭惠難忍喪夫之痛，在場數度落淚，不時拿出手帕輕輕拭淚。最後她90度鞠躬獻花，向亡夫告別。安倍昭惠7月12日在亡夫的告別式上致辭時說道，「他生前種下了許多種子，接下來會一一萌芽。」這對恩愛夫妻結婚35年，如今天人永隔。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

夫妻膝下無兒恩愛如昔

安倍晉三是政壇的愛妻號代表，與妻子安倍昭惠於1987年結婚，安倍昭惠是日本糖果製造商「森永製菓」集團總裁松崎昭雄的千金。安倍晉三對妻子一見鍾情，可是女方曾因他個性沉悶，並非自己喜歡的類型而有考慮，只是後來被他的誠意打動，拍拖3年後互訂終身。

夫妻結婚35年雖然膝下無兒，但恩愛如昔。安倍昭惠過去接受《文藝春秋》訪問時，談及與安倍晉三結婚多年無所出，她接受過不孕治療，也曾打算領養孩子，可是最終未能成事，他們亦不強求要有孩子了。安倍昭惠一直暱稱丈夫為「小晉」，她不時在社交平台分享生活日常，平日看來嚴肅正經的安倍晉三，在妻子面前卻經常保持笑容，樣子甜蜜，夫妻恩愛之情不言而喻。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

安倍晉三生前曾透露，「家庭幸福的秘訣，就是向妻子投降」。安倍昭惠亦曾向傳媒稱，自己「沒有嫁錯老公，會一直跟他走下去」。現在卻只留下安倍昭惠在世，有指她自丈夫離世後大受打擊，以往外向的她現在深居簡出。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳