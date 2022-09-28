【疫苗通行證】同行人士如屬紅黃碼將以聲響識別　懷疑濫發針卡失效後將發出提示

▲ 同行人士如屬紅黃碼將以聲響識別。（陳靜儀攝）

「安心出行」推出更新同行人士疫苗通行證，可加入65歲或以上、和15歲或以下人士、殘疾人士及獲政府授權機構人士，最多儲存8名同行者。助理政府資訊科技總監張宜偉今日（28日）出席電台節目時表示，新功能運作暢順，受市民歡迎。

張宜偉指，安心出行主用戶毋須證明與同行人士有親屬關係，只需是進場的本人即可。他解釋，因當局考慮到小朋友可能有多名照顧者，不同照顧者都可將小朋友或長者針卡輸入到同行人士手機，方便不同人士帶這些人士進入處所。

同行人士需為15歲或以下、65歲或以上、殘疾人士等。張宜偉稱，明白或有市民希望加入16至64歲的同行人士針卡，但按現行規定，這些人士需要有自己的安心出行應用程式紀錄出行，而同行人士的出行紀錄在該版本不會被紀錄，因此，如不是獲豁免人士，便不應將針卡放在同行人士程式內。

張宜偉續指，現時安心出行不會顯示同行人士針卡是否屬於「紅碼」或「黃碼」，但如他們進入需核查疫苗通行證的處所，便會有聲響提示作識別，但不會在顏色上顯示。

警方早前拘捕7名醫生涉嫌濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書，由10月12日起，這些醫生所發的證明書將會失效，涉及約2萬餘張證明書。張宜偉表示，資科辦會配合有關行動，將按衞生署提供的名單，在有關市民進入場地掃碼時，提示持這些針紙的市民。他指資科辦將和醫衞局處理有關問題，下月中時如有人展示這些證明書，將在二維碼展示清晰訊息。

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記者：黃穎津