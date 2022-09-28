  • 29°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 11:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗通行證】同行人士如屬紅黃碼將以聲響識別　懷疑濫發針卡失效後將發出提示

社會 10:11 2022/09/28

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

同行人士如屬紅黃碼將以聲響識別。（陳靜儀攝）

「安心出行」推出更新同行人士疫苗通行證，可加入65歲或以上、和15歲或以下人士、殘疾人士及獲政府授權機構人士，最多儲存8名同行者。助理政府資訊科技總監張宜偉今日（28日）出席電台節目時表示，新功能運作暢順，受市民歡迎。

張宜偉指，安心出行主用戶毋須證明與同行人士有親屬關係，只需是進場的本人即可。他解釋，因當局考慮到小朋友可能有多名照顧者，不同照顧者都可將小朋友或長者針卡輸入到同行人士手機，方便不同人士帶這些人士進入處所。

同行人士需為15歲或以下、65歲或以上、殘疾人士等。張宜偉稱，明白或有市民希望加入16至64歲的同行人士針卡，但按現行規定，這些人士需要有自己的安心出行應用程式紀錄出行，而同行人士的出行紀錄在該版本不會被紀錄，因此，如不是獲豁免人士，便不應將針卡放在同行人士程式內。

張宜偉續指，現時安心出行不會顯示同行人士針卡是否屬於「紅碼」或「黃碼」，但如他們進入需核查疫苗通行證的處所，便會有聲響提示作識別，但不會在顏色上顯示。

警方早前拘捕7名醫生涉嫌濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書，由10月12日起，這些醫生所發的證明書將會失效，涉及約2萬餘張證明書。張宜偉表示，資科辦會配合有關行動，將按衞生署提供的名單，在有關市民進入場地掃碼時，提示持這些針紙的市民。他指資科辦將和醫衞局處理有關問題，下月中時如有人展示這些證明書，將在二維碼展示清晰訊息。

【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能　泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【最新疫情】今增3667宗確診　0+3實施首日錄193宗輸入個案
16:50 2022/09/27
【最新疫情】今增3667宗確診　0+3實施首日錄193宗輸入個案
【免針紙案】7被捕醫生所發針紙不獲接納　逾2萬針紙10月12日起失效【附醫生名單】
17:47 2022/09/27
【免針紙案】7被捕醫生所發針紙不獲接納　逾2萬針紙10月12日起失效【附醫生名單】
【跨境交通】港珠澳大橋每月增加500個兩地牌私家車配額　試行12個月
19:03 2022/09/27
【跨境交通】港珠澳大橋每月增加500個兩地牌私家車配額　試行12個月
【疫苗通行證】一文看清周五起兒童打針要求　約5萬兒童或未達標
22:29 2022/09/27
【疫苗通行證】一文看清周五起兒童打針要求　約5萬兒童或未達標
【強制檢測】80幢住宅納強檢　元朗 Grand Yoho、將軍澳維景灣畔、帝景灣上榜
22:33 2022/09/27
【強制檢測】80幢住宅納強檢　元朗 Grand Yoho、將軍澳維景灣畔、帝景灣上榜

你可能感興趣

【最新疫情】今增3667宗確診　0+3實施首日錄193宗輸入個案
16:50 2022/09/27
【最新疫情】今增3667宗確診　0+3實施首日錄193宗輸入個案
【免針紙案】7被捕醫生所發針紙不獲接納　逾2萬針紙10月12日起失效【附醫生名單】
17:47 2022/09/27
【免針紙案】7被捕醫生所發針紙不獲接納　逾2萬針紙10月12日起失效【附醫生名單】
【跨境交通】港珠澳大橋每月增加500個兩地牌私家車配額　試行12個月
19:03 2022/09/27
【跨境交通】港珠澳大橋每月增加500個兩地牌私家車配額　試行12個月
疫情 新冠肺炎疫情 疫苗通行證 安心出行 QR Code 疫苗 醫生 衞生署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【AV天王】43歲男優清水健再度婚姻失敗　太太宣布離婚：尊重他面對工作的態度
15:09 2022/09/27
【AV天王】43歲男優清水健再度婚姻失敗　太太宣布離婚：尊重他面對工作的態度
【家庭移民】一家三口移民英國老公臨陣退縮　港媽憂獨力湊6歲仔僅有一年生活費
17:15 2022/09/27
【家庭移民】一家三口移民英國老公臨陣退縮　港媽憂獨力湊6歲仔僅有一年生活費
【食物安全】一款印尼進口撈麵樣本驗出致癌物　食安中心下令停售及回收
19:34 2022/09/27
【食物安全】一款印尼進口撈麵樣本驗出致癌物　食安中心下令停售及回收