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【免針紙案】病人組織：憂拘涉濫發免針紙醫生致寒蟬效應　影響部分有需要長期病患

社會 10:42 2022/09/28

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(資料圖片)

警方至今拘7名醫生疑濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，港府表示所有由相關私家醫生簽發的醫學豁免證明書將不獲接納，並會由10月12日起失效。詳情即看【下一頁】有病人組織今日（28日）表示，憂慮私家醫生日後簽發免針紙會更「手緊」，影響部分有需要長期病患。

香港病人政策連線主席林志釉接受電台訪問時指，7名醫生發出的接種豁免證明數量驚人，透露有病人提及自己身體狀況未必適合打針，但私家醫生仍婉拒簽發「免針紙」，即使有公立醫院醫生講明病人不適合打針，仍拒發免針紙，預料警方採取執法行動後，會造成寒蟬效應，有需要的市民日後將更難找醫生簽發證明，而政府的疫苗過敏診所預約則要排期至2028年，服務形同虛設。

可能會有少少寒蟬效應，但我覺得其實這個效應未在拘捕醫生情況下之前已經出現，很多醫生未知道你身體狀況是否合適都已經不做這個生意，若有這個拘捕行動，而我們市民不知道拘捕的理據的話，所謂濫發情況是如何，這個我們都未知道，變相醫生而言，可能擔心每出一張免針紙都可能背後有些後果的話，可能他們連做也不做了

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責任編輯：余思嵐

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