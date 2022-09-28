【0+3】新加坡復辦F1賽車活動吸遊客　車迷留港可參予終極決戰

▲ 新加坡大獎賽2022（GPSS）活動回歸。

香港政府日前宣布將抵港檢疫改為「0+3」，若計劃啟程前往新加坡，停辦兩年的一級方程式新加坡航空新加坡大獎賽2022（GPSS）活動由今日至10月2日已回歸，多項慶祝活動吸引遊客重新出發，投入緊張刺激的賽車氛圍。

新加坡大獎賽擁有全球最具挑戰性的賽道之一，以驚險刺激、嘉年華氣氛和深刻難忘而聞名。新加坡旅遊局視此一級方程式賽事為重點項目，並以賽車為題推出零售、餐飲和娛樂新體驗，推出各類賽車主題活動。

賽事於濱海灣市街賽道進行，全長5.063公里，共23個彎道。 顛簸不平的街道，加上新加坡潮濕的氣候，非常考驗車手的臨場應變能力。市區街道會裝置強大的照明系統以確保賽車手和觀眾安全。

▲ 賽道沿經克拉碼頭（Clarke Quay）

在香港感受F1賽車刺激

新加坡旅遊局將聯同香港汽車會和Travel Resources舉辦限定活動，讓車迷在10月2日齊集觀賞「終極一戰」，更可品嘗新加坡人氣小食，恍如置身場館内為車隊呐喊助威。

活動特設小遊戲，參加者將有機會贏取大獎賽紀念品，另外，車迷亦可在家中觀看Now Sports Plus (CH. 680) 的電視直播，或到酒吧感受緊張激動的比賽氣氛。

▲ 聖淘沙（Sentosa）更是首次舉辦派對。

在2019年首次登場的賽車派對將再度回歸，更將遍佈四大區域，勢將熱鬧氣氛推至頂峰。今年聖淘沙（Sentosa）更是首次舉辦派對，為家庭和沙灘愛好者提供島上限定活動。

而在烏節路（Orchard Road）、克拉碼頭（Clarke Quay）和甘榜格南（ Kampong Gelam）的派對規模更是史無前例，透過一系列賽車活動盡顯各區獨有特色。

記者：Eric