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【港區國安法】47人初選案再作案件管理聆訊　戴耀廷對審訊前處理求情判刑表示中立

社會 10:39 2022/09/28

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47人初選案再作案件管理聆訊，戴耀廷對審訊前處理求情判刑表示中立。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中29名被告早前於交付程序中表明認罪，高院今（28日）續進行案件管理聆訊，出庭應訊的被告戴耀廷，代表律師表示戴對於案件審訊前處理求情及判刑表示中立，惟若法官最後決定先處理案中部分被告判刑，戴亦要求一併處理。

案件今於高等法院進行第7次案件聆訊管理，出庭應訊被告戴耀廷，由資深大律師黃繼明代表，另外16被告包括黃之鋒、毛孟靜、胡志偉、范國威及譚凱邦等，今亦出庭旁聽，案件由國安法3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理。

資深大律師黃繼明表示，預計口頭求情陳詞不多於兩小時，對於求情及判刑於審訊前處理則表示中立。黃指得悉部分被告要求審訊前處理判刑，而法官目前尚未作出定案，黃指若法官最終決定審訊前處理部分被告判刑，戴亦要求一併處理，並不會另作申請。

另外，兩名已表示認罪的被告區諾軒及鍾錦麟，代表律師表示，兩人均希望於審訊後才處理求情及判刑，預計求情陳詞約兩小時。

本案47名被告中，其中29名被告早前已於交付程序中表明認罪，當中包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉頴匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉；其餘18名被告早前於交付程序中表明不認罪。

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記者：林育慧

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