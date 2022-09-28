【新冠特效藥】成功研發HR2阻人類受感染　專家：所有變異株都有效

▲ 新冠特效藥大突破，專家成功研發HR2阻人類受感染。

新冠疫情爆發近3年，市民生活因此大受影響，但外國最近卻有喜訊傳來一種有效克制新冠病毒的方法。一支跨國科學團隊近日研發出名為「HR2胜肽」（HR2 peptide）的分子，通過它與新冠病毒完美結合，讓病毒失去感染人體的能力，且不論是傳統病毒株，或是Delta、Omicron等變異株皆都呈現相同的結果，可謂是給新冠病毒一個「死亡擁抱」。

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綜合外媒報導，這支由哈佛、史丹佛、赫爾辛基多所頂尖學府學者所組成的科學團隊，日前在《美國國家科學院院刊》發表了1篇論文，表示「研究結果表明，一個有著合適序列的簡單胜肽，能夠成為有效且划算的治療方式」。疇隊研發出一種名為「HR2胜肽」的分子，能夠在最划算的狀況下，有效克制新冠病毒。

團隊表示，若在胜肽上添加另一種名為「殘基」（residues）分子，即可讓胺基酸鏈得以延長，相對胺基酸鏈較短的胜肽，前者效果更好，有強至100倍的病毒阻擋能力。該團隊解釋，「HR2胜肽」能夠緊密地包覆新冠病毒，藉此降低它感染人體細胞，甚至還能直接通過病毒的細胞膜，直接擾亂其感染過程。

不過，該團隊又補充指，即使「HR2胜肽」能有助未來疫苗研發，但若要實際發應用疫苗研發，相信仍要花上一段時間。另外，也不保證未來是否還會出現新的變種病毒，甚至不排除能夠抵抗「HR2胜肽」。

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責任編輯：羅嘉欣