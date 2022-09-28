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【日本旅遊】AlipayHK支付適用逾百萬間日本商戶　旅遊網站訂酒店門票享8折優惠

社會 11:07 2022/09/28

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

AlipayHK支付適用逾百萬間日本商戶，旅遊網站訂酒店門票享8折優惠（AlipayHK提供）

港府入境檢疫昨起改為「0+3」，適逢日本亦將於10月11日恢復自由行，不少市民將遊日。為方便港人隨時起程外遊的消費需求，AlipayHK2019年開始拓展日本合作商戶，至今超過100萬間日本實體商戶接受AlipayHK支付，如大型百貨公司伊勢丹、大丸、便利店Lawson等。與此同時，AlipayHK更與本地和日本合作商戶推出多重優惠，令用戶去日本搭車、消費住宿都有優惠。

現時AlipayHK用戶前往日本，毋需提前兌換貨幣，在當地只要見到「Alipay+」或「AlipayHK」標識即可用AlipayHK以港幣作結算進行付款；而當地合作商戶則可收取自動兌換後的當地貨幣。合作商戶涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖等，還可支付當地的士車資，如伊勢丹百貨、大丸百貨、TSURUHA藥妝店、三井Oultets、Lawson、7-Eleven、食其家Sukiya及松屋等。

即日起至10月14日在日本AlipayHK合作商戶消費，即可獲總值90日圓的折扣優惠，單筆消費滿31日圓即可減免30日圓，推廣期內每位用戶最多可獲減免3次。而AlipayHK用戶在出發前，更可於AlipayHK的「A+ Rewards」專區購買或領取Agoda、trip.com和Klook等旅遊網站折扣優惠券，訂酒店、景點門票等可享最高8折優惠。

AlipayHK及支付寶大中華地區跨境業務總經理李詠詩表示，AlipayHK旨在為港人提供一站式生活服務，除了本地支付，更顧及港人熱愛旅遊的迫切需求。有賴透過Alipay+，今日在日本的合作商戶數量突破100萬間，相信不久將覆蓋更多亞洲熱門旅遊目的地，令AlipayHK用戶走到哪裡都可以用自己的電子錢包，一個App出遊暢通無阻。

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責任編輯：陳麗娜

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