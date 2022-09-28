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【十一國慶】金紫荊廣場周六舉行國慶升旗儀式　運輸署指附近道路周五起封閉

社會 11:15 2022/09/28

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運輸署預計灣仔北一帶的交通量會較多，駕駛人士應避免駕車前往受影響的地方。(資料圖片)

本周六（10月1日）是國慶日。運輸署今日（28日）表示，為配合在灣仔金紫荊廣場舉行慶祝中華人民共和國成立73周年的升旗儀式，將於本周五（30日）及本周六（10月1日）實施特別交通及公共運輸安排，預計灣仔北一帶的交通量會較多，駕駛人士應避免駕車前往受影響的地方。

指定時段內臨時封閉，其間禁止車輛進入

由9月30日凌晨12時1分至10月1日中午12時

  • 博覽道
  • 博覽道中
  • 博覽道東
  • 中環及灣仔繞道隧道通往博覽道的支路
  • 介乎中環及灣仔繞道隧道的灣仔出入口與菲林明道之間的一段龍和道（東行）

由10月1日凌晨5時30分至中午12時

  • 介乎中環及灣仔繞道隧道灣仔出入口與菲林明道之間的一段龍和道（西行）
  • 會議道（西行）通往龍和道（西行）的支路

巴士路線將會實施改道及相應臨時遷移巴士站安排

  • 海路線第961號位於博覽道東的終點站會遷往會展站公共運輸交匯處
  • 過海路線第930號位於告士打道（西行）近百德新街的巴士站會暫停使用，改道後於軒尼詩道近杜老誌道、軒尼詩道近灣仔消防局、怡和街香港大廈外及銅鑼灣道聖保祿醫院對面會臨時提供替代巴士站
  • 新巴路線第H1號位於博覽道東近金紫荊廣場的巴士站則會遷往會議道會展站公共運輸交匯處對面
  • 過海路線第104、900、914P及914X號會臨時改道，但現有巴士站將不受影響
  • 位於博覽道的的士站於9月30日凌晨12時1分至10月1日中午12時暫停使用；而位於港灣道（西行）海港中心對面的的士站於10月1日凌晨5時30分至上午9時暫停使用

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責任編輯：余思嵐

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