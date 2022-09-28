【醫生盜竊】涉超巿偷壽司西瓜等食物逾1600元　醫管局女高層及男醫生否認控罪12月開審

▲ 醫管局總行政經理莊慧敏（右）及骨科醫生趙名宇（左）否認盜竊罪，案件排期於12月開審。 (梁偉榮攝)

醫管局總行政經理莊慧敏涉夥同男骨科醫生，在黃埔1間超市偷竊西瓜及壽司等總值逾1,600元的食物，同被控1項盜竊罪。案件今（28日）於九龍城裁判法院再訊。被告否認控罪，案件排期於12月6日開審，被告續准保釋。

被告為趙名宇（47歲，醫生）及莊慧敏（48歲，醫生）。控罪指，兩人於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫1層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元，上述物品為永旺（香港）百貨有限公司的財產。

2名被告否認盜竊罪，均由資深大律師李定國代表。控方擬傳召3名證人，包括市民證人及2名警員。辯方擬傳召1名品格證人及1名專家證人，至少1名被告將依賴醫療報告。

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記者：陳曉欣