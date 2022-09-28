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【父子關係】兒子發脾氣iPhone 14被撥落地爆芒　爸爸心痛：才買兩日

育兒經 12:07 2022/09/28

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有網民表示爸爸都有責任！

最近蘋果發布新手機iPhone 14，很多果迷都即刻購入搶飲頭啖湯，一名果迷爸爸才入手iPhone14 Pro Max兩天，一副有新機用的開心樣子，不過因為仔仔發脾氣，使出一招「神掌」，將新機一手撥落地，iPhone 14即時爆芒！

最新影片推介:

據內地媒體報導，一名居於深圳的謝姓爸爸，在當為兒子剝糖時，不小心將糖掉在地上，仔仔當堂傷心大哭，他隨即拿出手機拍攝畫面，結果兒子一生氣，就一手將爸爸的新iPhone撥落地，螢幕當場粉碎，兩父子看著地下的手機，一臉無奈。

謝爸爸表示，手機用了不到兩日，總值過萬元，回家後給兒子說道理，兒子都隨即認錯，也作出了補救方案，自己畫了幾張畫作，送給爸爸，表示以後給爸爸買新手機。

網友看到片段後，都有正反兩面，有人表示小朋友「應該管教」，「脾氣真大」，不過都有很多人認為，爸爸的行為都有不妥當的地方，「錄錄錄，孩子本來就在哭，還在那兒拿著手機錄視頻（影片）」、小朋友傷心難過的時候，是很抗拒有人影他的。

點擊下圖，看網友留言:

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責任編輯︰王明芳

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