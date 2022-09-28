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【四次元女神】阿正人緣好搬屋多人幫　黃正宜直認恨有「家務男」照顧

娛樂 13:01 2022/09/28

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有「四次元女神」之稱的商台DJ黃正宜（阿正）憑著搞笑又瘋狂的性格深得觀眾喜愛，本為商台DJ的她近年因主持ViuTV《膠戰》、《GO！執！事務所》等成功入屋，吸納不少粉絲追隨。

阿正更成為廣告界新寵兒，廣告接不停，由年初至今，當中包括電視廣告和IG出宣傳Post，至少替15個商戶合作，保守估計吸金7位數，是圈中名副其實的小富婆。

【廣告女神】阿正憑癡女形象成廣告界新寵兒　與Day+林明禎鼎足而三

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考遇404業主

阿正人氣升似乎銀包亦較充裕，最近搬新屋，而她整頓家中事項後，終有時間開live跟網民分享。阿正透露其實搬屋已一周，自認是「Wifi殺手」的她，透露再次「剋」壞Wifi，如今後終於維修好，可以暢通無阻地上網與大家開心share。

阿正表示只有看過這一間租盤，由睇樓到正式扑鎚僅3天。除滿意屋內環境外，原來業主是男團ERROR粉絲「404」，認為對方有品味。

她說：「業主認唔認得我？業主最尾係認得我，一開頭唔認得，因為嗰日包得非常之密實。最後交收鎖匙佢話不如影張合照，同埋佢好鍾意ERROR，我覺得鍾意ERROR都有啲品味，都係信得過嘅人，所以更加放心。」

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貴人幫忙

節目《GO！執！事務所》曾曝光阿正香閨，她笑言今次要有矜持，暫不會透露新居區域，僅形容「一直想試好耐」，令不少網民大感好奇，連小儀也表示想跟阿正一起睡。

雖然阿正經歷多次搬屋，但仍然被執拾考起，加上搬屋當天要上班，令她相當頭痕。

《GO！執！事務所》的「收納執事」阿橙（左2）

幸好阿正身邊有不少貴人幫忙，包括好友Elsie、「收納執事」阿橙等，順利搬遷之餘，更為阿正整頓衣櫃內所有服飾：「我一返到嚟屋企已經係咁嘅狀態，我冇做過任何嘢，我真係蟻后到一個點。我覺得自己真係一個女人仔，我好似被人捧在手心上，咁樣呵護、咁樣錫住，我好耐冇試過呢種感覺。」

她更直言最需要被人照顧的地方是家務，希望找到跟MIRROR成員Jeremy一樣懂得做家務的男人：「我誠招所有做家務嘅男人。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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