【0+3】文具控雜貨迷遊日必逛熱點　日本TOKYU HANDS 10月改名HANDS

▲ 10月1日開始TOKYU HANDS紜會改名為HANDS，雙手商標亦會消失。（圖片TOKYU HANDS官方網址）

近日子的熱話都是大家準備就緒去「返鄉下」，為著預訂日本機票和酒店而忙碌，不過，因為疫情關係這3年來日本亦不好過，不少百貨公司相繼倒閉，最近又聽到消息嚇了一跳，話說大家熟悉的TOKYU HANDS將會結束歷史任務，但原來真正的答案只不過是改朝換代，下次大家去日本將會見到TOKYU HANDS改名為HANDS。

港人去日本旅行，必定都會去TOKYU HANDS的店內走一轉，縱使未必有收穫，但都被店內非常專業兼且分門別類的產品而迷倒，而品牌的「雙手」標誌更是大家一定記得商標。原來創立於1976年的TOKYU HANDS，以「手之復權」為中心，以推廣DIY手作藝術生活為主。

TOKYU HANDS的母公司為東急不動產，品牌在2021年被日本大型連鎖五金店CAINZ所收購（CAINZ在日本有220間店舖的五金店，每年營造達4,800億日圓以上），而早前TOKYU HANDS連續兩年錄得赤字，於是今年3月CAINZ將TOKYU HANDS全面收購，希望借品牌的知名度加上自己開發的的產品、網購和物流基礎，從而達到有更大的收入。

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所以大家10月1日後去到日本，大家已經再見不到TOKYU HANDS這個雙手的標誌了，取而代之是一個HANDS字和全新的商標。

記者：何偉雄