利潔時成為浸大市場學系企業夥伴　助品牌管理學生踏上自主成功路

旗下擁有滴露（Dettol）、杜蕾斯（Durex）及碧蓮（Vanish）等國際著名品牌的英國快銷品集團利潔時（Reckitt），一貫積極吸納人才，今年2月成為香港浸會大學（浸大）市場學系的企業夥伴，攜手培育新一代Marketer，讓學生為旗下品牌進行品牌審核（Brand audit），並針對香港市場為品牌宣傳計劃設計創新意念。除派出品牌管理團隊指導修讀品牌管理的三至四年級學生進行品牌分析及制定推廣計劃外，利潔時更為學生提供實習機會，助他們全面實踐所學。

▲ 受疫情影響，利潔時的品牌管理團隊透過網上平台與浸大學生互動交流，無阻他們的熱情投入與踴躍提問。

利潔時秉承「以人為本」的宗旨，關顧消費者及客戶所需之餘，亦視人才為重要資產。利潔時香港及台灣人力資源部主管Tras指出，公司致力營造讓員工擁有「自主成功」（Freedom to Succeed）的工作環境，使他們可透過自我增值啟發潛能，拓展事業發展空間。「利潔時一向積極與不同界別的夥伴合作，並深信培育人才必須由校園開始。透過是次與浸大市場學系合作，我們正可善用企業的角色及資源，為尚待投身市場推廣行業的準大學畢業生提供學以致用的良機，讓他們同樣能邁向『自主成功』的發展方向。」

▲ 利潔時香港及台灣人力資源部主管Tras指出，公司重視為員工營造擁有自主成功的工作環境，以開拓更廣闊的事業發展前景。

着重培訓人才 助實踐所學



對於是次與浸大市場學系合作，Tras稱，建基於雙方對人才培訓的目標一致，既深信實踐與理論教學同樣重要，也着重為學生提供多元發展的機會，因而一拍即合。公司安排品牌管理團隊與約60位三至四年級浸大學生互動交流，讓他們了解真實的企業運作情況及市場推廣項目；繼而以分組形式，針對利潔時旗下品牌—滴露、杜蕾斯及碧蓮進行全面審視和分析，再構思合適的推廣項目，並向公司進行匯報。



「同學的優秀表現固然令人眼前一亮；而品牌管理團隊期間亦擔當導師角色，與各組學生反覆討論以及提供各項修改建議，助他們為品牌度身訂造創新與實用並重的宣傳計劃。是次經驗不但加強品牌管理團隊的領導才能，更可藉此了解年輕一代對品牌的想法和意見，以應用於未來的推廣項目之中。」Tras又讚揚獲得實習機會的浸大同學在工作上全情投入，為品牌推廣提出不少新構思，予人高度專業的印象。

▲ 浸大市場學系副系主任及課程導師Glos稱，喜見一眾同學藉此合作計劃，可與利潔時的品牌管理團隊互動交流，受用良多。

提升互動交流 同學持續進步



提到促成與利潔時的合作，浸大市場學系副系主任及課程導師Glos坦言，這造就大學、同學及業界共同得益的多贏局面。當中參與同學的轉變與進步尤其顯著，如處事較以前成熟、增進對企業運作的了解、及構思品牌策略會考慮成本因素及可行性等，可見能夠為利潔時旗下品牌進行全面分析和制定推廣項目，確實帶給同學受用一生的難忘體驗。



「尤感高興是利潔時於這次合作注入大量與學生互動交流的機會。各組同學不但可嘗試為企業品牌進行審計及構思推廣計劃，更能獲得品牌管理團隊分享由經驗累積而來的心得；加上學生得悉表現優異有助得到實習機會，份外積極進取，使得益更見豐碩。」Glos強調，當中最難得是利潔時在整個過程中，願意投放資源、時間和人手，持續了解各組同學的進度和困難，品牌管理團隊更會就每組的推廣計劃提供意見，除了讓同學有機會於匯報前作出修正和更新外，亦給予同學一份肯定。



企業社會責任理念如出一轍 實習生認清發展方向



Glos特別提到學系與利潔時對企業社會責任的理念如出一轍，令學生從雙方合作有更大得益。「利潔時恆常於幼稚園及小學舉行健康講座活動，以本身專業協助加強學生的衞生意識，並於疫情期間捐贈產品予弱勢社群，展現對社會責任的承擔；而我們學系很早已將社會責任營銷為必修科，冀培育有此意識的市場推廣人才。這次同學與利潔時合作，正可切身了解這項企業文化，對未來發展大有幫助。」

▲ Annie（後排右二）稱，印象猶深是在實習期間，參與滴露的推廣活動，在當中學以致用。

憑藉於課程的出色表現，現正於利潔時實習的浸大市場學系四年級學生Annie表示，這次機會難能可貴，印象最深是公司安排她參與衣物消毒產品的宣傳推廣項目。除可跟進廣告拍攝工作，也可接觸目標消費者，了解真實的用家需要，對日後在工作上制定品牌推廣計劃亦大有助益。「實習助我認清對品牌推廣工作的興趣，也明白自己對消費者的了解仍有不足，未來會努力增進對這方面的認識，為踏足業界作好準備。」



利潔時會定期推行為期18個月的管理層實習生（Management trainee）計劃，並將於今年10月開始新一輪的招聘活動，吸納包括大學畢業生的人才加盟，讓他們在提倡自主成功的工作環境中開展事業里程。



(特約)