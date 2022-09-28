【魚刺鯁喉】26歲女魚刺鯁喉住院3個月　1個原因無法痊癒拍片求救

▲ 26歲女魚刺鯁喉住院3個月，1個原因無法痊癒拍片求救。

吃魚鯁喉是不少人的噩夢，不僅引起的疼痛令人非常不適，不幸更可能損傷食道或落入其它器官，後果嚴重。台南一名26歲女子就因為「一根魚刺」住院3個月，仍無法痊癒，連醫生也束手無策，她只好緊急拍片向網民求助。

最新影片：

該名女子在求助影片中透露，自己已住院3個月，起因是有一根魚刺卡在食道上，但因為發現得遲，魚刺已被黏膜包覆，醫生無法透過內視鏡取出。加上魚刺卡在食道內側，做手術則有機會破壞食道，因此醫生也不建議開刀。

隨著觀察期過去，魚刺造成的食道傷口位置形成一個憩室，醫生為其進行微創手術消除，食道上破了一個非常微小的傷口。結果術後至今3個月，小破洞卻一直無法癒合。負責醫生指出，正常情況下，食道約1個禮拜就差不多能被修復；對此表示「從來沒遇到這種情況」。

事主緊急拍片救助

對於女子食道的傷口，醫生再嘗試多種方法修復，均告失敗。女子只好用影片方式，緊急向網民求助。她在影片中表示，自己沒有任何慢性疾病、沒有服用類固醇藥物，但傷口不知為何無法癒合。她希望大家幫忙將自己的個案分享給其他胸腔外科的醫生：

我會一直吐；傷口痛所以沒有辦法平躺。我想知道有沒有醫生看過類似案例。

網友留言打氣

不少網友為該名女子加油打氣，表示會幫忙分享給粉絲較多的用戶，將影片傳出去。也有網民直言「這也是我討厭吃魚的原因，希望你可以早日康復」。

究竟遇到吃魚鯁喉這樣的不幸事件，市民可以如何急救？消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人哽塞時如何急救，包括讓患者神智清醒時，盡量用力持續咳嗽；無法咳嗽時，急救者可使用「謙烈治急救法」或直接報警求助。若因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。

綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物及鯁喉昏迷急救法：

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責任編輯：羅嘉欣