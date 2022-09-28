【昏迷女童】歷醫療事故逾2年首次戶外散步　天瑜充滿精神眼仔碌碌望藍天大樹

▲ 7歲天瑜歷醫療事故逾2年，首次戶外散步，令人感動！

本港7歲女童周天瑜全身癱瘓臥床逾2年，其醫療事故一直受到關注。周父一邊為天瑜討回公道，一邊忙準備接女兒回家照顧事宜。日前周父實習一下天瑜外岀時的情况，當天是天瑜歷醫療事故28個月首次戶外散步，看著女兒充滿精神，眼仔碌碌望天空、白雲與大樹，周父百般滋味在心頭。

實習天瑜外岀情况

為了方便照顧天瑜，周家已獲派較大的公屋，原訂9月中的中秋節後可接女兒回家，經過跟醫生討論後，考慮種種原因，忍痛地決定稍為推遲天瑜回家的日子。昨日（27日），天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」更新消息，亦難得地分享天瑜在戶外的照片，跟過往只見天瑜卧床的照片不一樣。原來，天瑜終於可以到室外散步，是醫療事故發生以來的首次。

最新影片︰

周父表示為了準備天瑜日後回家生活，醫院讓他們實習一下天瑜外岀時的情况，在醫護人員的陪同下，天瑜可以坐在輪椅上，到醫院的室外平台放放風。天瑜當天很享受，樂在其中，爸爸表示︰

可能天瑜知道今天可以外岀散步，坐在輪椅上好長時間，一直都没有睡覺，當去到室外的地方時，她也表現得特别精神，眼睛到處張望，看天空看白雲看大樹，享受著柔和的陽光和微風……

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

久違的事情

周父有感在過去的兩年，天瑜也都只能生活在病房裡，最多也是透過玻璃窗看看外面的世界，失去的實在太多太多。在天瑜回家後，他會盡能力給女兒最好的照顧和陪伴，盡量讓她過上正常人的生活。當天看著女兒在戶外散步，周父百般滋味在心頭。

這些人們都習以為常的東西，對天瑜來説，卻是久違了的事情。

另一方面，最近不少意外新聞令周父有感而發，其實再多的賠償，也遠遠不足以彌補傷者/患者及其一家所失去的一切，周父沮喪的是時至今日，他們一家仍等待醫管局給予合理的答覆，否則一家人的傷痛也永遠難以磨滅。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：顏紫燕