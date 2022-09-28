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【入稟索償】涉2019年屯門大會堂外被淋腐液受傷　警員入稟高院向警務處處長索償

社會 11:49 2022/09/28

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(資料圖片)

2019年國慶日有示威人士於屯門大會堂外非法集結，警員到場驅散及拘捕干擾國旗人士時，有警員遭示威者襲擊，其中1名警員被淋潑腐液，導致其右手臂、前臂及背部受傷，受傷警員昨（27日）入稟高等法院，指因警務處處長疏忽致警員受傷，遂要求作出賠償。

原告人為警員梁俊賢（譯音），答辯人為律政司司長代表的警務處處長。

入稟狀指，原告人於2019年10月1日下午2時許，於屯門大會堂外執行職務。現場指揮官指派原告及數名警察驅散鄰近一帶非法集結，並拘捕干擾國旗人士。

原告指答辯人作出部署前，未有恰當評估情況，導致原告及同僚於敵不寡眾下遭示威者襲擊，結果原告遭1名示威者向其前臂淋潑腐液，導致右手臂、前臂及背部受傷，原告指因答辯人疏忽致受傷，故提出索償；入禀狀未有列明索償金額。

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記者：林育慧

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