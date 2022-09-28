【香港小姐2022】樊亦敏瘦身回春令網民驚豔　網民讚三太靚過今屆港姐三甲【內附修身詳情】

▲ 樊亦敏瘦身成功，被指靚過今屆港姐三甲。

早前TVB舉行的《香港小姐競選2022》，邀得逾50位歷屆港姐「大晒冷」亮相。

當中「三太」樊亦敏盛裝出席，減掉40磅的樊亦敏近日成功回春，狀態大勇的她於一眾歷屆港姐成功搶鏡，更獲網民讚靚過港姐三甲，當中有網民說：「TVB應該頒你一個后冠啊！」

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樊亦敏添女人味

當日樊亦敏以黑色晚裝裙造型示人，51歲的她充滿女人味，絕不遜於一眾師妹，她亦於IG分享當晚跟兩位司儀的合照。

當中她寫道：「1991年香港小姐選美總決賽，是首次在紅磡體育館舉行，所以今年的港姐選美對於我來說是有特別的意義，很開心重遇當年的兩位重量級司儀陳欣健先生及鄭丹瑞先生，也有勁到不得了的草蜢作當年表演嘉賓，當然要合照一番。」

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網民讚三太靚過三甲

網民紛紛留言大讚三太，當中包括：「今日嘅三太依然好似1991年参賽嗰日咁靚!」、「三太尋晚靚到不得了，風采同當年一樣。」、「三太就係三太，企埋一齊完全唔输蝕俾年輕一代。」和「佢先係今屆冠軍」。

當年樊亦敏以20歲之齡參選港姐，更奪得「最上鏡小姐」獎項，可惜當年三甲不入。對於獲民大讚她現時比今年三甲更靚，「三太」對此讚美回應TOPick謙稱：「多謝大家，我覺得大家各有各的美麗，近年瘦左又健康左，我會繼續努力keep fit。希望大家都健康美麗。」

▲ 「三太」索爆回歸。

成功減磅回春

其實樊亦敏早前曾接受TOPick專訪分享瘦身歷程，她表示去年「入五」後立定決心減肥，最終由71KG減至53KG。

樊亦敏謂從前穿欣宜尺碼戲服的她，現在可穿馮盈盈的細碼衫，她說：「去年5月我開始留意身體出了甚麼問題，要好好『聆聽』一下，除了食杏仁過敏外，我會否對其他食物過敏？數據就最準確，所以我去了做一些測試，從飲食方面著手，避免吃錯東西令身體不斷發炎。」

奉行少鹽少油飲食外，樊亦敏努力戒走會令她過敏的糖及麩質，她說：「我本身很愛甜食，所以並非一下子戒掉，以前吃一碗紅豆沙，現在就吃三分二碗，再之後只吃一半。」

減肥不可亂來，樊亦敏說有季節性之分，她說：「冬天和夏天的減肥不一樣，譬如夏天時我偏熱，可以食西芹等寒淙食物減肥，但冬天時身子屬寒，若再吃西芹和飲綠荼，難以瘦之餘反而會肥胖，那些是『虛肥』。積聚太多氣而水腫。」

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循序漸進不可心急

根據個人體重和年齡作計算，當體內脂肪量差不多達標時，樊亦敏會配合適量運動來瘦身，當中包括步行。

她指出，減磅要循序漸進：「大家別看少行路，每天飯後行路30分鐘會很見效，大家先別貪心，別買齊裝備在街上跑步，以70kg的我來說好易傷及舊患，所以我揀了最簡單的方法，用放鬆心情去行路，喜歡的話就多行一點，愈迫自己反愈不想做。」

此外樊亦敏愛上近年大熱的普拉提（Pilates）運動，她說：「可以伸展肌肉和筋骨，好的導師更可以助你修復關節錯位，改善血液循環。」

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