【區區有好校】以關愛為本推動新特色課程  陳南昌紀念中學令學生夢想飛翔

▲ 陳南昌相信，每個學生都可以後天培養成才。

漢語中有句「地靈人傑」，香港四邑商工總會陳南昌紀念中學，卻印證了人傑不一定要地靈，後天的培養才是最重要。學校屹立於葵青區祖堯邨超過40年，秉持「興學育才」的辦學精神，每位學生在嚴而有愛、訓輔並重的教育下，不但學習上都有所提升，並且運動和創意藝術方面都取得傑出成績，培養出能夠讀書而明理「南昌人」。

學校近年以「關愛正向、夢想飛翔」為主題，致力推廣每個學生都有自己的亮點和人生道路，只要持之以恒便會成功的正向信息。上任剛滿一年的陸詠恩校長指出，學生成績倘若不斷欠佳，便容易自我放棄，但校方的關愛可以推動他們願意繼續學習，並且鼓勵學生追求進步。

關愛學生，陳南昌紀念中學由建立師生關係著手。辛娜莉助理校長分享，今年開學第二日，學校舉辦游繩活動，師生需要從校園三樓游繩到地下，她形容自己起初心驚膽跳，但在學生的鼓勵下完成挑戰，而她的行動鼓勵了本來不敢嘗試的學生也膽粗粗一試。經歷當日活動後，師生們興奮無比，「最開心是可以一起進步，一起提升自信」。

辛娜莉助理校長續稱，每年都有插班生或轉校生加入南昌大家庭，中二的插班生尤其多，校方除了特設由舊生擔任「小天使」協助新生之外，更設立課餘的互動活動，令插班生能夠盡快適應新環境。

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與學生共同進步提升DSE成績

老師陪伴學生面對挑戰的例子豈只游繩，DSE更是師生齊齊集氣的重點。物理科楊燦輝老師在今年8月短暫的暑假期間，每個周三上午8時半與學生在網上做past paper，下午講解試卷內容。楊老師卻解釋，這安排醉翁之意不在於溫習，目的是兼顧DSE準考生的臨場表現。

「學生放假時會夜瞓，甚至唔瞓覺，以致經常遲到，恐怕他們考DSE時繼續遲到，因此早上與他們一起做past paper，為要調校他們的生理時鐘，結果他們不但沒有遲到，而且食了早餐才進試場應考。」楊老師又會不時致電問候學生的心理狀態能否應付得來。

DSE物理科同學的成績表現如何?全體都合格，其中一位取得 Level 4的學生，應考前預算會不合格，楊老師向他說: 「以你的資質應該可以取得 Level 4」，正因為這句話，他就努力堅持，結果叫楊老師欣喜。

「無論是學業成績優異的學生，或是有特殊教育需要的學生，校方都會按需要加以關愛，學校不單是教導學科，最重要是注意學生的成長，盼望學生都能夠快樂地成長。」陸校長補充道。

關愛每個學生發揮所長

對於SEN學生，劉鈺梅老師不但關注其學習，更會全人關顧。曾有一位自理和社交能力較弱的學生，儀容欠整潔，劉老師親自陪同她到超級市場購買日用品，並教她購買前如何「格價」。這種關係仿如家長與子女。陸校長解釋，對學生給予鼓勵及陪伴，能令他們建立信心。

辛助理校長補充說: 「有時學生會說俾面這個老師，我就做得好些。」所以師生建立關係很重要，然後透過課程去配合學生的需要，讓他們發揮所長、成就夢想，因此校方在課外活和學科方面推陳出新。

運動和創意藝術成績傑出

陳南昌中學的手球隊成績亮麗，更有學生加入港隊，單車隊、健身課程等運動也相當出色。為了發揚「南昌人」互助互勉精神，部分運動課程是由舊生回校協助訓練，讓新舊學生產生傳承關係。學校成立的CNC校園電視台早晨節目，學生可擔任主播、導播，可讓同學們發揮表演欲，從中培養自信心，加強其歸屬感。

要數最能推動學生的課程非校方特別設計的必修課程──綜藝科莫屬，這課程能讓同學們發揮創意和發掘演藝潛能，讓中四和中五學生跳出課室，在駐校藝術家的帶領下，學習幕後製作、舞台設計、劇本編寫、拍攝及演員訓練等。

完成學習後，同學們要籌劃及參演一年一度的香港學校戲劇節演出，並且奪得多個奬項，包括傑出整體演出奬、傑出劇本奬、傑出影音效果奬、傑出合作奬，而最令師生感到興奮的是，由一位廣東話咬字不太正的同學，經過苦練後，奪得傑出演員奬。這印證了「腳步再小，只要在軌道上，就一定能夠達到目標，看著同學進步與投入，最後呈現一個精彩的演出，十分感動與不捨。」這是參與戲劇節演出的其中一位學生的心聲。

其他特色課程還有甜品及咖啡店營運、電腦遊戲及動畫設計、數碼媒體及電台製作，都是受學生歡迎的課程，更有學生讀過這些課程後，學習態度有所改變，並且到坊間實習。曾經有一位中三插班生，入讀初期揚言讀畢中三之後轉到VTC就讀包餅課程，但完成中三課程後因為讀得開心不捨得轉校，因而今年繼續升讀中四。

令每個南昌人發光發熱

學校致力推廣每個學生都有自己的亮點和人生道路，成果也透過活動慢慢湧現。令校方雀躍的是，有學生畢業後志向要投身電影行業，於是進修電影相關的課程；亦有學生有感在陳南昌中學獲得啟發，提升溝通技巧和自信，因而到教育大學進修創意藝術與文化文學士課程。

陸校長堅信，關愛是教育的根本，通過不同校園政策，給予學生不同層面上的實踐機會，讓同學在關愛下成長，必能令學生具備「南昌人」的 CNC 精神 — Care（關愛）、Nobility（高尚品德）和 Commitment（承擔），在日後的人生發光發熱。

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記者：殷鳳萍