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【消費券2022】電器幫推$10超級閃購週　會員憑優惠碼享額外折扣

休閒消費 11:54 2022/09/28

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

電器幫推六大購物激賞　

最後一輪消費券即將於十月派發，輕電器網購平台電器幫ElecBoy於10月1日至10月31日期間，熱推十月消費券購物激賞，包括舉行一連５日會員限定「$10超級閃購週」、過千件產品激減低至３折、週末限定快閃優惠、$1,000優惠券加碼賞、免運費優惠及產品評價獎賞計劃的六重驚喜。

即日起至9月30日期間更推出早鳥優惠，送出高達$450電子優惠券之餘，同時解鎖$10閃購週優惠碼，同時支援四大支付平台，包括八達通 Octopus、支付寶香港AlipayHK、BoC Pay及Tap & Go拍住賞，詳情可瀏覽(https://www.elecboy.com.hk/pages/cvs-oct-promotion），了解更多至抵消費券優惠！

早鳥優惠1

電器幫會員於早鳥期內買滿指定金額並輸入優惠碼，即可享額外折扣！每個優惠碼分別限量50位，名額有限，先用先得，如下：

買滿$1,000，輸入優惠碼CVSE75即額外減$75）

買滿$2,000，輸入優惠碼CVSE150即額外減$150

買滿$3,000，輸入優惠碼CVSE225即額外減$225 

（每次購物只限使用一個優惠碼 ）

多款電器有各項優惠。



早鳥優惠2 

電器幫於10月3日至10月7日期間，推出「$10超級閃購週」，每日精選30件人氣產品進行限量閃購，其中5款人氣產品更會以$10起發售！只要於早鳥優惠期內成功登記成為電器幫會員，即可於每個閃購日開始前一日率先收到閃購優惠碼，成功參與活動！

記者：Eric
 

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