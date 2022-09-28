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【綠色駕駛】中電延長電動車免費充電服務至明年年底　EV屋苑充電易資助計劃接獲逾480份申請

社會 11:56 2022/09/28

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(中電提供)

中華電力今天（28日）宣布， 延長轄下電動車充電站的免費充電服務至2023年底，繼續為電動車駕駛人士提 供可靠便利的免費充電服務。

中電在九龍、新界和大嶼山主要地區設有54個中速及快速的電動車充電站，合共提供161個充電器。駕駛人士可以下載中電手機應用程式及瀏覽中華電力網站，隨時查看充電站的位置及使用狀況，並尋找合適的電動車充電站。

另外，中電為配合政府的「EV 屋苑充電易資助計劃」，於2020年11月推出升級版「智易充 2.0」電動車充電支援服務，至今接獲超過480份申請，涵蓋約122,500個停車位。中華電力已為約九成五申請者完成初步供電容量評估，就提升大廈供電設備和停車場的電 網規劃提供專業意見，協助大廈增設電動車充電設施，以推動電動車普及化。

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責任編輯：余思嵐

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