【兒童癌症】男嬰出世7日確診睪丸癌　4種兒童睪丸癌跡象要留神

▲ 英國一名男嬰出世7日確診睪丸癌。

來自英國布里斯托（Bristol）的一名25歲新手媽媽，近日接受當地媒體訪問，分享去年10月誕下兒子後，發現兒子睪丸長出一塊腫瘤，經檢測確診是患上罕見的睪丸癌。睪丸癌一般很少發生在青春期前的男孩，而倘若出現4種癌症跡象，就要當心留神。

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綜合英國《太陽報》及《都市報》報道，來自英國布里斯托（Bristol）的25歲新手媽媽Billie-Jo Jobling，在去年10月誕下兒子Isaac，隨後被護士發現其睪丸上竟長出一個腫塊，最初醫護人員認為他可能是「睪丸扭轉」。但經進一步檢測發現，他其實是患上一種極為罕見癌症——「幼年型顆粒性生殖細胞瘤」（juvenile granulose germ cell tumour of the testes），使他必須在出生7天後接受腫塊切除手術。

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Isaac媽媽頓感心痛，一度表示非常沮喪，幾乎每天以淚洗面，並表示：「這絕對是我最難過的事。你的世界即將崩潰，生活將從此改變。」所幸Isaac的癌症被及早發現，在經歷手術後，他已脫離危險期，並處於康復階段。但接下來5年裡，他仍然每3個月必須做一次身體掃描及抽血檢查。

據《太陽報》報道指出，男性在經歷青春期之前，一般很少會出現睪丸腫瘤。而倘若出現以下4種跡象，就應向醫生作出諮詢：

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責任編輯：羅嘉欣