【生B不易】太太陀孖B產前出血4小時險昏迷　丈夫：永遠記得這天要感謝老婆

▲ 試管成功陀孖B，太太作早產出血4小時險昏迷，丈夫表示會更加愛鍚老婆，媽媽真的很偉大！，

媽媽真的很偉大！因為媽媽經歷生仔過程絕不容易，一位新手爸爸日前分享陪太太生孖B的驚險經歷，太太作小產持續出血4小時，全臉蒼白近乎昏迷，最後在緊急剖腹下誕孖B，他感謝太太：「看著老婆經歷辛苦驚險的過程後，希望時間能重來是我來承受這一切。」

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試管成功懷孖B

這名新手爸爸在社交平台「Dcard」分享，主題是「感恩老婆…原來生產這麼不容易 (緊急出血剖腹)」，他和太太試了多次試管，才成功懷有雙胞胎，但在孕期18週時，太太凌晨出血，他們立即到最近的醫院檢查，才發現孖B是完全性前置胎盤，在懷孕早中晚期都有出血的可能性，之後返回台北作定期檢查時，醫生更直接要太太臥床休養，

不然100%會早產及大失血的驚嚇通知，儘管我們已萬般小心，但還是如醫生所預測雙寶在32週時早產了。

作早產出血4小時

孖B突然作早產，當日太太從凌晨三點一直持續出血到早上七點，陪伴的丈夫內心煎熬到不行，只能來回踱步，

看著一直流出巴掌大血塊的太太，全臉蒼白已近乎昏迷，我也嚇得說不出話來，一直無法止血的情況下，護士緊急坐在床上一邊嘗試保持太太清醒，同時對著同層的所有護理師大喊都放下身邊的事先來這一床幫忙，而我就是拼了命祈禱，也只能祈禱…

整個過程中，太太完全沒有意識，但幸好孖B在緊急剖腹下平安出世，需在加護病房接受照顧。由於是早產嬰，所以體重較輕，腸胃較脆弱，不過其他身體狀況都良好，令他們感到很安慰。

術後太太身體仍很虛弱

太太休養康復後，身體還很虛弱，她接觸孖B時都在發抖，而術後傷口也很痛，丈夫看得心痛，直接請醫院給配方奶，不想再讓太太這麼辛苦。後來孖B持續喝確實體重有進步，抵抗力也越來越好，腸胃問題也沒有再發生。這位新手爸爸感謝護理人員悉心照料，孖B才能健康成長。

感恩太太令他幸福

新手爸爸抱著孖B，百般滋味在心頭，他感謝太太令他可以當爸爸，有一個幸福家庭！

沒有她，我根本沒有這樣的幸福。我永遠記得雙寶生日這天，就是我要感謝老婆的日子，親眼看著老婆經歷這麼辛苦＆驚險的過程後，真的很希望時間能重來是我來承受這一切。

他打這篇文章，除了是紀錄，也是想讓人夫們知道要多疼愛自己的太太，媽媽真的很偉大！

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編輯:王明芳