【AV天王】著迷清水健放屁理解「萬人斬」非愛情　前妻釋懷︰他是令人自豪的爸爸

▲ 清水健前妻伊藤春香理解對方的「萬人斬」工作並非愛情。

現年43歲的日本著名AV男優清水健昨日（27日）宣布，與妻子伊藤春香解除「事實婚」並已分居，二人會共同撫養3歲兒子，現時兒子跟伊藤春香一同生活。這段關係一直不被外界看好，伊藤春香曾表示早已對他的AV工作釋懷，明白他「萬人斬」非出於愛情。

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伊藤春香公布離婚消息時表示，今後與清水健會以孩子為第一優先考量，在聲明中她仍維護舊愛：「和他相遇至今8年，我尊重他面對工作的態度，還有在孩子面前是令人自豪的爸爸，這個想法仍舊沒有改變，只是兩人的關係和生活方式改變了，也必須誠實告知大眾。」

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36歲的伊藤春香出生於小康之家，畢業於私立名校慶應義塾大學政治系，求學時期已開始寫blog，畢業後進入最大廣告代理商電通工作，其後轉職為作家，與清水健拍拖4年。

兩人於2018年6月宣布結婚，但二人只是「事實婚」，即沒有到日本政府機關註冊，翌年誕下兒子。雖然不被外界看好，伊藤春香仍經常在社交平台分享家庭樂，並以插畫形式寫blog分享夫妻關係及育兒經，其後更輯錄成書。

▲ 清水健放下身段湊仔。（IG圖片）

當中她透露對清水健著迷的一刻，竟是對方「放屁」的時候。她憶述兩人一次約會時，當時手握軚盤的清水健，突然向她說︰「我剛剛放屁了！」，令她感到不可思議，這種丟臉的事他竟然光明正大說出來，「我真的很佩服他。」而清水健一些莫名的動作，也讓她感到新鮮，漸漸被對方的魅力所吸引。

由無法接受到漸漸釋懷

不過，與著名AV男優交往必定成為談論焦點。伊藤春香曾接受日本網絡電視《Abema News》訪問坦言，起初她曾用清水健的名字搜尋影片，看到他跟很多女生拍攝的AV影片，曾感到很難過、無法接受。

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她又曾看過清水健在片場與女優十指緊扣，令她深受打擊，覺得他們好像內心也連在一起，讓她難過到缺氧，要致電清水健哭訴。後來春香明白到AV男優是丈夫的工作，也是他的天職，和其他女生發生關係並非出於愛情，因此漸漸釋懷。她更笑稱幸好對方的工作拍檔不只一個，不然會更加嫉妒對方。

如果是跟1、2個人性交的話，我自己可能會想我比對方差嗎？但跟他上過床的超過1萬人，嫉妒1萬人是沒完沒了，對這個人來說性行為非出軌，他本人也沒有外遇的想法，所以只能說性交就是他的才能吧。

不過，兩人最終未能走到最後，今年8月在他們的blog透露會暫停生第二胎的計劃，暗示婚姻已亮紅燈。除了兩人育有的3歲兒子，清水健與息影AV前妻優步原Raito也育有一子一女，兩人於2007年結婚，兩年後離婚。一對子女跟隨媽媽生活，因清水健擔心自己的工作會令子女被人取笑。

▲ 清水健曾為工作與逾萬名AV女優床戰。（IG圖片）

解構事實婚的優劣

今次清水健與伊藤春香解除「事實婚」，讓外界好奇何謂事實婚，清水健也表示：「我不想說是離婚，因我們的關係和外界對離婚那種負面看法完全不同。」日本的事實婚即是沒有到戶政機關登記，在法律上並非「婚姻關係」，但與普通夫婦有相同責任，包括有同居、扶助、家事債務、生活費分擔義務和貞操義務等。一旦解除事實婚，與普通離婚一樣可分身家及要求贍養費。

日本人選擇事實婚的理由大致包括不想被婚姻關係束縛、不滿現行婚姻制度、結婚後雙方皆能維持原本的姓氏、因為家人反對等，不少事實婚夫婦共同生活幾年後，再變做普通婚姻。而事實婚的夫妻誕子後，小孩會跟從母姓，也會在母親戶籍名下，生父事後可藉親子鑑定方式，成為子女法律上的生父。

由於「事實婚」在法律上不具有婚姻效力，所以不能用已婚身分享有稅項減免優惠。如果想以夫妻身分到銀行申請房屋貸款，或將另一半設定為保險受益人，也無法達成。不過，近年愈來愈多銀行或保險公司願意為「事實婚」夫妻或同性伴侶提供房貸和保險，開始不成問題。

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責任編輯︰林綺玲