【香港小姐2022】中學好友+邢慧敏為林鈺洧送驚喜　出爐港姐冠軍獨居單位曝光

▲ 林鈺洧獲中學好友及邢慧敏送上驚喜。

TVB年度盛事《香港小姐競選》決賽於周日（25日）舉行，分別由林鈺洧、許子萱、梁超怡奪得冠、亞、季軍，而邢慧敏和許子萱則獲得友誼小姐和國際親善小姐。

獨居的林鈺洧於當選後回家獲得中學好友及一同參選的好姊妹邢慧敏齊齊在家中守候向她送上驚喜，令她大感意外。

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突襲送驚喜

昨晚（27日）播出的《東張西望》紀錄了出爐港姐冠軍林鈺洧回家獲贈驚喜的一刻，當林鈺洧甫一開門，其中學好友及邢慧敏手持蛋糕及鮮花為她慶祝，令她非常驚喜。

眾人一起開香檳並舉杯慶祝，之後便齊齊重溫港姐片段，林鈺洧作賽後檢討表示：「我應該要開心啲、靚啲！笑得燦爛啲，點解好似好迷茫咁？」身旁的邢慧敏則指自己是「嘍囉」，將會跟隨林鈺洧在未來一年一同並肩作戰。

林鈺洧的中學好友特意為她準備了滿桌餸菜，林鈺洧大爆好友不是一個經常會煮飯的人，很難得這麼有心為她預備這一切。林鈺洧分別向好友和邢慧敏送上香吻作回禮，場面溫馨。

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邢慧敏為林鈺洧高興

決賽當晚，大熱倒灶的邢慧敏於訪問中提到沒有失落，「很為林鈺洧感到高興，知道她為比賽付出了很多，她是值得獲得這個冠軍。很開心在這個比賽中認識了她，一定要為她好好慶祝！」