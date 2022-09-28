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【十一國慶】本周六晚國慶晚會全球直播　焦點節目包括香港少年太空人歌舞表演

社會 12:21 2022/09/28

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香港同胞慶祝國慶籌備委員會秘書長蔡冠深。（陳國峰攝）

香港同胞國慶文藝晚會將於10月1日晚上於紅磡香港體育館舉行，以慶祝中華人民共和國成立73周年。晚會當晚安排一系列精彩的文藝節目，全球直播歌舞、粵劇、武術等演出，與香港市民和全球華人同賀國慶。 

晚會主題為「盛世騰飛　璀璨未來」，共設8個表演環節。焦點節目包括「中國航天 伴我啟航」等，由香港太空館少年太空人體驗營學員、美諾諦詩舞蹈工作坊共同呈獻，由香港少年太空人穿太空服配合歌舞表演。香港同胞慶祝國慶籌備委員會秘書長蔡冠深指，香港少年太空人過往曾到內地發射中心與太空人交流，演出由香港優秀學生展示國家航天成就，體現兩地的發展與交流成果。

此外，主辦方亦邀請39位演出人於晚會表演，囊括年輕的老一輩的歌手，包括蘇永康、炎明熹、JW王灝兒、姜麗文等。此外，共13個演出團體亦將呈獻各項精彩節目，包括由香港武術聯會等籌備的「體壇榮譽　為國爭光」，以及由香港警察樂隊等表演的「捍衛我城　紀律精英」。

蔡冠深表示，因應今年適逢香港回歸25周年，今屆國慶晚會尤其隆重，籌備時間歷經半年，成本更比過往翻倍，是歷屆最高之一。晚會將於周六國慶晚上7時至8時15分在各電視台全球直播，而現場門票亦已悉數派發完畢。因應疫情，晚會上座率將維持在85%，共設約5,700個座位。 

早前紅館MIRROR演唱會發生嚴重意外，雖是次國慶晚會同樣假紅館舉行，但蔡冠深指這並未對晚會節目構成阻礙。他強調國慶晚會是全球直播，「唔開得玩笑」，故主辦方已邀請大型製作公司，並提醒他們如出現意外，「後果你要承擔」，而製作團隊亦已清楚如何安全謹慎地籌備節目。

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記者：黃穎津

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