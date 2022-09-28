【消費券2022】Trip.com一連五日消費券優惠 最平$49起入住迪士尼酒店
第二階段第2期的政府消費券即將於10月1日發放，為響應政府支持本地經濟，Trip.com 特別推出「消費券每日狂賞」活動，由9月29日早上10時至10月3日晚上11時59分（本週四至下週一）進行，推出酒店及本地玩樂限量優惠，每晚放送本地、海外酒店適用的HK$999優惠代碼，讓大家低價競搶酒店優惠！
共17間人氣酒店套票於9月29日早上10時開賣，包括以HK$1,176超低價入住香港迪士尼樂園酒店， 以 HK$2,310 入住港島香格里拉豪華山景大床房（連雙人早餐及 HK$1,000 餐飲消費額），以及以HK$1,388入住馬哥孛羅香港酒店高級客房（連早餐、房內海陸晚餐套餐及白酒）等。
9月29日至10月3日每晚10時起，用戶可於活動頁面競搶限量酒店優惠代碼，滿HK$1,000減HK$999及滿HK$1,000減HK$199（共276張）。此外，10 月1日消費券發放當天零時零分將再度加碼，同樣派發HK$999 及HK$199優惠代碼！名額有限，先訂先得，用完即止！有興趣的話記得鎖定活動時間，準時搶券！
此外，本港入境措施放寬至「0+3」安排，港人外遊意慾大增，是次活動Trip.com特選多個旅遊熱點的酒店及機票優惠，目的地包括日本、泰國、韓國等。
酒店優惠
|酒店
|優惠詳情
|限時優惠 （港幣）
|使用HK$999優惠代碼後價格（港幣）
|香港迪士尼樂園酒店
|標準客房限時優惠
|$1176
|$117
|迪士尼探索家度假酒店
|限時優惠
|$1,048
|$49
|九龍香格里拉大酒店
|豪華大床房＋HK$1,000 餐飲消費額＋早餐
|$2,310
|$1,311
|港島香格里拉
|豪華山景大床房＋HK$1,000 餐飲消費額＋ 雙人早餐
|$3080
|$2081
|香港帝苑酒店
|高級套房＋Crown Club 早餐或雅苑座自助 早餐＋下午茶、雞尾酒＋開胃小吃＋歡迎水 果
|$1,778
|$779
|雅格酒店
|城景特大雙人床客房＋自助早餐
|$1148
|$149
玩樂門票優惠
|門票
|優惠
|官方售價 （港幣）
|推廣價 （港幣）
|香港迪士尼樂園
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獨家預售72折優惠套票門票送頭箍 (價值 HK$169 或以上) - 成人
獨家預售72折優惠套票門票送頭箍 (價值 HK$169 或以上) - 小童
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$808
$644
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$579
$442
|Häagen-Dazs 外賣雙球 雪糕電子禮券
|【買一送一優惠 】HK$69 即可享兩客雙球雪糕
|$138
|$69
|東方之珠維港遊觀光遊 船 (包括小食及飲品)
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獨家 4 折優惠船票 - 寫意午後 ‧ 維港遊 A
獨家 4 折優惠船票 - 迷醉黃昏 ‧ 維港遊
獨家 4 折優惠船票 - 幻彩詠香江 ‧ 維港遊
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$220
$230
$300
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$88
$92
$120
詳情請按此查詢。
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責任編緝：蕭雅文