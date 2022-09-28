【消費券2022】Trip.com一連五日消費券優惠　最平$49起入住迪士尼酒店

第二階段第2期的政府消費券即將於10月1日發放，為響應政府支持本地經濟，Trip.com 特別推出「消費券每日狂賞」活動，由9月29日早上10時至10月3日晚上11時59分（本週四至下週一）進行，推出酒店及本地玩樂限量優惠，每晚放送本地、海外酒店適用的HK$999優惠代碼，讓大家低價競搶酒店優惠！

共17間人氣酒店套票於9月29日早上10時開賣，包括以HK$1,176超低價入住香港迪士尼樂園酒店， 以 HK$2,310 入住港島香格里拉豪華山景大床房（連雙人早餐及 HK$1,000 餐飲消費額），以及以HK$1,388入住馬哥孛羅香港酒店高級客房（連早餐、房內海陸晚餐套餐及白酒）等。

9月29日至10月3日每晚10時起，用戶可於活動頁面競搶限量酒店優惠代碼，滿HK$1,000減HK$999及滿HK$1,000減HK$199（共276張）。此外，10 月1日消費券發放當天零時零分將再度加碼，同樣派發HK$999 及HK$199優惠代碼！名額有限，先訂先得，用完即止！有興趣的話記得鎖定活動時間，準時搶券！

此外，本港入境措施放寬至「0+3」安排，港人外遊意慾大增，是次活動Trip.com特選多個旅遊熱點的酒店及機票優惠，目的地包括日本、泰國、韓國等。

酒店優惠

酒店 優惠詳情 限時優惠 （港幣） 使用HK$999優惠代碼後價格（港幣） 香港迪士尼樂園酒店 標準客房限時優惠 $1176 $117 迪士尼探索家度假酒店 限時優惠 $1,048 $49 九龍香格里拉大酒店 豪華大床房＋HK$1,000 餐飲消費額＋早餐 $2,310 $1,311 港島香格里拉 豪華山景大床房＋HK$1,000 餐飲消費額＋ 雙人早餐 $3080 $2081 香港帝苑酒店 高級套房＋Crown Club 早餐或雅苑座自助 早餐＋下午茶、雞尾酒＋開胃小吃＋歡迎水 果 $1,778 $779 雅格酒店 城景特大雙人床客房＋自助早餐 $1148 $149

玩樂門票優惠

門票 優惠 官方售價 （港幣） 推廣價 （港幣） 香港迪士尼樂園 獨家預售72折優惠套票門票送頭箍 (價值 HK$169 或以上) - 成人 獨家預售72折優惠套票門票送頭箍 (價值 HK$169 或以上) - 小童 $808

$644 $579

$442 Häagen-Dazs 外賣雙球 雪糕電子禮券 【買一送一優惠 】HK$69 即可享兩客雙球雪糕 $138 $69 東方之珠維港遊觀光遊 船 (包括小食及飲品) 獨家 4 折優惠船票 - 寫意午後 ‧ 維港遊 A 獨家 4 折優惠船票 - 迷醉黃昏 ‧ 維港遊 獨家 4 折優惠船票 - 幻彩詠香江 ‧ 維港遊 $220 $230 $300 $88 $92 $120

詳情請按此查詢。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文