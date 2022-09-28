【減肥大作戰】每日食一隻蛋可助收肚腩　營養師分享修腰必學16招

▲ 營養師分享修腰必學16招。

都市人工作繁忙，少走動、飲食不規律容易形成大肚腩。台灣營養師程涵宇最近就在Facebook專頁分享了16種有科學依據的瘦肚方法，適合有頑固肚腩的人士參考。

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1. 減少500至750大卡熱量

程涵宇指出，每日攝入量減少熱量500至750大卡，幫助每星期減去大約0.5至1公斤。另外她亦提醒，小秘訣就是不要減超過上述熱量，以免拉低新陳代謝率。

2. 多吃可溶性膳食纖維

多吃可溶性膳食纖維，可以增加飽腹足感，幫助減少熱量的吸收，並防止內臟脂肪在肚肚周圍堆積。推薦食物包括燕麥、大麥、豆類和青花菜。

3. 益生菌

程涵宇表示「好菌好腸相」，一些乳酸桿菌菌株，已被證實可有效幫助預防體重增加，以及減少腹部脂肪堆積。

4. 有氧運動

每天進行20至40分鐘的中高強度有氧運動，可有效減少腹部脂肪。

5. 足夠蛋白質

飲食中攝取足夠的蛋白質可促進新陳代謝，降低食慾，並有助於保持肌肉量維持代謝！另外研究也說明，增加蛋白質攝取可能有助於減少內臟脂肪，尤其是配合較低熱量飲食的時候。

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文章獲程涵宇營養師授權轉載，原文內容見此

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責任編輯：陳昊淋