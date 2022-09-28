【本末倒置】兒子被診斷自閉症 父母卻大感喜悅：自閉等於智商高

▲ SEN 並非洪水猛獸， 只要有合適訓練一樣可以活得精彩。

公眾對SEN (特殊學習障礙) 不體諒不認識，並非對孩子傷害至深，反而是不願相信現實的父母，才對SEN孩子整體發展有致命的一擊。

曾經有父母與筆者聯絡, 查詢筆者的訓練機構有沒有訓練天才的課堂， 我坦承說沒有針對天才的課堂，亦好奇他的孩子是如何的「天才」。

原來她的孩子被診斷為自閉症，而父母竟然認為有自閉症的孩子等於智商高，甚至感到喜悅。

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亦試過有被診斷語言發展遲緩的小朋友，父母不相信言語治療師及心理學家的評估，以為只要畀機會孩子「講多啲亅以及「大大下就會好」 ，於是為孩子報讀英語拼音課程、社交小組及不同的興趣班， 以為可以俾機會孩子多說話就自然會進步。

結果孩子不但沒有進步，更有焦慮的情緒問題。

孩子在幼童時期的問題若得不到妥善處理，若延展至之後的成長階段，問題只會更複雜。

例如孩子在兩三歲時的言語問題沒有正確的訓練，到他長大後所遇到的就不是一般的言語發展問題，除了要更花氣力追回失落的進度外更可能已產生了一些現實社交或情緒問題。

越拖得耐，事情只會越複雜。

SEN 並非洪水猛獸， 只要有合適訓練一樣可以活得精彩。

但大前提是作為父母的你必須要願意認清事實， 了解多一些相關知識才能更有效幫助孩子。

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