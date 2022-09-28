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【爆竊】疑與秀茂坪觀塘區6宗住宅爆竊案有關　警拘35歲男子

社會 12:39 2022/09/28

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(黃傑偉攝)

警方東九龍總區重案組於昨日（27日），在牛頭角區以涉嫌爆竊罪拘捕一名35歲本地男子，被捕人涉及多宗爆竊案件，損失約3萬元。

東九龍總區重案組2A隊高級督察黃月珍指，警方於今年8至9月接獲多宗發生於東九龍屋村及私人住宅單位爆竊案件，當中6宗案件犯案手法類近，賊人都是乘長者在走廊晾衣或乘涼，將大門虛掩期間進入單位內進行盜竊，失物包括現金、超市現金券、八達通及手提電話，損失約值3萬元。

警方經深入調查後，成功鎖定一名姓王35歲本地男子，並於昨日（27日）上午在牛頭角區將涉案男子拘捕，被捕男子35歲姓王，報稱從事木工，被捕人涉及最少6宗區內爆竊案件，警方檢獲賊人犯案時衣物，被捕人現正扣查中，警方仍繼續調查被捕人有否涉及其他案件。

警方呼籲市民要多加關心家中長者，亦提醒市民不論短時間或長久離開住所，都要將窗門鎖好，避免賊人有機可乘。

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記者：黃傑偉

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