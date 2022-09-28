【0+3】葉劉淑儀：若確診及入院數字持續下降　料下月或取消入境檢疫措施

▲ 行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀。(資料圖片)

海外入境檢疫放寬至「0+3」（旅客抵港只須3天家居醫學監測）周一（26日）起實施。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（28日）表示，如果確診、入院等數字一直下降，有機會在10月內實現「0+0」，並強調這是個人預測，不是行會資料。

有商界人士認為「0+3」檢疫是不足夠，促請政府完成取消檢疫措施。葉劉淑儀接受電台專訪時認為，要視乎科學數據，預計10月內有望落實「0+0」安排。

人人都想「0+0」，誰人不想復常，但正如行政長官所說要看數據，因為現時還有2千人留院，要平衡各方面，對經濟影響、出入方便，對醫療系統影響，行政長官亦說明不想放寬後又反彈，又要走回頭路，相信「0+3」目前下降趨勢，確診入院數字一直下降，「0+3」很快變「0+0」，有希望是10月內，這是個人預測，不是行會資料

另外，新加坡、日本等鄰近國家已宣佈取消檢疫，但本港仍有3天家居醫學監測期，會否影響香港競爭力。她指本港競爭力已受到影響，但憑自身優勢相信可以追落後，甚至比以前好。

競爭力已受影響，出入不方便，航空公司都要再請機師，很多配套要時間重建，相對香港有條件不只追到落後，還比以前好，因為自身城市有吸引，的確背靠內地龐大市場，城市生活方式有吸引力，有外國人去到新加坡會覺得沉悶，跨國企業搬走不回香港是很少，只是出入不方便，外籍僱員去其他地方暫時住，仍然有機會回港，如此多商會要求重開，即表示他們是想回來的，看到有生意做

被問到何時與內地通關。她則稱要視乎疫情及與內地商討進度。

這些要雙方傾談，主動權不是香港可控制，亦要看內地疫情，若內地疫情反彈，當然是有困難，希望在開放之餘餘，不可以將本港疫情風險傳給內地，或者將內地風險帶來香港

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記者：余思嵐