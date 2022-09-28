【曱甴出沒】曱甴繁殖力驚人一隻孕育千萬後代踩不死　專家教KO蟑螂+預防方法

▲ 曱甴繁殖力驚人，一隻孕育千萬後代踩不死。

眾所周知，「小強」是遠古時代便已經於地球上出現，而且生命力驚人；由繁殖速度快，如1隻蟑螂1年就可以繁衍成有1000萬隻蟑螂，令其種族由古至今亦無法滅絕。儘管蟑螂看似十分容易被踩死，但你又是否知道牠們紅豆似的卵鞘卻硬如盔甲，基本上是無法踩碎，如要燒滅，則只有用「火攻」。

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綜合内地傳媒報導，蟑螂可以在非常惡劣的環境下生活，並大量繁衍，若是懷孕的蟑螂被踩到，其堅硬的卵鞘基本上是踩不碎，裡面的「寶寶」反而被提前助產出來。由於普通人難以識別蟑螂身體是否懷孕，帶有卵鞘，專家建議，滅蟑後最有效的方法是「包起來用一把火燒了」。

此外，身上攜帶幾十種致病菌的蟑螂，一旦爬過食物和器皿，不知情的市民一旦食用，很大機會會染上腸胃炎，引發食物中毒或痢疾等疾病。市民家中亦要多留意雪櫃及微波爐內的壓縮機、飲水機，因為這些地方很易成為蟑螂喜愛的溫床。由此蟑螂不擇食，既喜歡香甜東西，但紙張、膠水、肥皂也可以是牠們的食物，如果不希望家中出現蟑螂，就要保持環境的乾爽整潔，需要經常打掃、清除垃圾。另一方面，其實即使沒有食物，據了解，美洲大蠊（美洲蟑螂）在有水沒食物的情況下，可以存活3個月。

至於殺死蟑螂的方法，假若想要在短時間內快速殺死蟑螂，可以使用蟑螂藥，最好是固體的藥劑，因為液體的藥物被蟑螂沾上，帶到其他地方，會污染食物。不過，如蟑螂身體裡面攜帶蟑螂卵鞘，專家建議，滅蟑後最有效的方法是「包起來用一把火燒了」。

消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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責任編輯：羅嘉欣