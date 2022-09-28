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【消費券優惠】10.20前買百佳禮券最多送$400優惠券　另推快閃優惠只限今日

社會 12:56 2022/09/28

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

10.20前買百佳禮券最多送$400優惠券，另推快閃優惠只限今日。（百佳提供）

第二期消費券將於10月1日發放，百佳推出消費券早鳥優惠，由即日起至10月20日於全線百佳門市買面值$50百佳禮券滿$1,000即送總值$150優惠券 ；滿$2,000即送總值$400優惠券。 

$150優惠券內包括2張$50百佳門市優惠券、1張$50百佳網店優惠券；$400優惠券內包括4張$50百佳門市優惠券、2張$50百佳網店優惠券，易賞錢App會員可額外獲贈總值$100之門市電子優惠券，必須於付款前出示易賞錢App方可獲此優惠。

所有優惠券到期日為2022年10月27日，有關優惠券使用條款及細則，須參照券上說明。是次所發售之面值$50百佳禮券到期日為2023年3月31日。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱bit.ly/3Ruda6U

另外，百佳網店推出多款優惠產品，BIFESTA 卸妝潔膚水36元2枝，平均18元一枝，較原價平21%，優惠只限今日，更多優惠及購買途徑即上 : https://bit.ly/3Sy7VDm

    點擊圖片放大
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部分快閃優惠：

  • 加利奧天然礦泉水1.5公升 6支裝 $49.9/2排，平均$4.2/支
  • 長城牌火腿豬肉198克 3罐裝 $39.9/排，平均$13.3/排
  • DAIONI 有機全脂奶 1公升 $49.9/2盒，平均$25/盒
  • 保而剋持久滅蟲劑500毫升 $118/2支，平均$59/支
  • BIFESTA 速效卸妝潔膚水(清爽型) 90毫升 $36/2支，平均$18/支
  • MOIST DIANE 香水貴油滋潤亮澤洗髮露/護髮素 450毫升 $120/2支，平均$60/支

優惠期只限9月28日。貨品數量有限，售完即止。優惠只適用於百佳網店，優惠不適用於店取易服務。優惠以每張訂單計算。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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