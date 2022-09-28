【啃老族】日本早稻田大學畢業生無業啃老　意外見父母Google搜尋紀錄淚崩

▲ 日本一名男網民發現父母在Google的搜尋紀錄，不禁令他落淚。

父母多年來供書教學，子女學有所成後回饋雙親也很合理。日本有一名男網民畢業於著名的早稻田大學，近日他在社交平台指出，發現父母在Google的搜尋紀錄，當中的字眼不禁令他落淚。

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雙親憂無業在家成負累

該名男網民早前在Twitter上發帖文，寫道「看著父母電腦上的搜尋記錄，我現在哭了。」他分享了一張電腦搜尋紀錄的照片，當中可見其父母最近搜尋過的字詞，包括「小孩教育失敗」、「小孩教育不順利」、「大學生兒子沒工作、在家裡蹲」、「大學生兒子是尼特族」（尼特族又稱啃老族）等。

男網民在Twitter自我介紹中指出，自己是早稻田大學創造理工學部（School of Creative Science and Engineering，簡稱CSE）畢業的。不過，當他看到父母在網上搜尋的負面字詞，令名校畢業的他感到既羞愧又崩潰，原來父母一直擔心他沒工作，只待在家中，而他並不知情。

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網民不同情︰想哭的是父母

帖文發出後，至今有1.6萬讚好，1.7萬轉發。有網民同情樓主的遭遇，更多人對其父母的憂慮表示理解，認為他畢業後無業在家，確實增添父母的負擔，不論在精神上還是金錢上，無疑對家庭造成壓力。有網民留言，「想哭的是父母吧」、「如果你真的大學畢業不去工作，又沒朋友，那就別怪父母會這樣搜尋」。

另一方面，有網民鼓勵他正面面對，改變現狀，留言「這代表父母還沒有放棄你，是很好的父母」、「現在改變還不算太晚」、「如果是事實就去改變」、「一點一點的去做就好了，父母會看見的」。

可是有眼利網民發現，樓主曾自稱是「我是世界上最卑微的人」，而他聲稱唯一的朋友帳戶已停用，看來他性格內向又沒甚麼朋友。他在Twitter置頂的帖文寫道，「基本上所有Twitter帖文都是玩笑，聰明人請睜大眼睛」，令人懷疑這次分享也可能只是玩笑。

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責任編輯︰王明芳