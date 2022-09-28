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【學校動態】沈中聯同港青協會舉辦元宇宙 設計師親子工作坊反應踴躍

教育 19:19 2022/09/28

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

佛教沈香林紀念中學聯同香港青年協會舉辦「我是元宇宙設計師CoSpaces EDU親子工作坊及沈中STEM校園導賞」。

為加強中小學交流、並將校本STEM發展成果分享，以及讓社區體驗佛教沈香林紀念中學的校園環境及設施，沈中聯同香港青年協會舉辦「我是元宇宙設計師CoSpaces EDU親子工作坊及沈中STEM校園導賞」反應踴躍。

沈中聯同香港青年協會於9月17日舉辦「我是元宇宙設計師CoSpaces EDU親子工作坊及沈中STEM校園導賞」，反應熱烈，名額爆滿，共有逾55位家長、小四至小六學生及教師一同參與。

最新影片推介: 

活動當日分為兩個部份，包括CospacesEDU親子工作坊，教授製作元宇宙世界，以及STEM校園導賞活動，帶領一眾來賓參觀各個校內設施，包括多媒體學習室、音樂室、電影室、圖書館、English Hub及DT Hub，讓區內小學學生及其家長教師對本校有更深入的了解。

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校方感謝家長、教師及學生的支持，包括台山商會學校，香港紅卍字會屯門卍慈小學，保良局莊啟程第二小學，道教青松小學以及香港青年協會，讓活動能夠順利完滿結束。

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責任編輯︰王明芳

 

 

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