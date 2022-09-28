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【罕見病】哈哈3歲愛女突患罕見病　媽媽揭病程：我祈禱能替她受苦

健康 13:21 2022/09/28

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哈哈3歲愛女突患罕見病，媽媽揭病程：我祈禱能替她受苦。

南韓藝人哈哈與歌手妻子星育有2子1女，二人不時分享甜蜜家庭生活，堪稱模範家庭。不過，妻子於日前突然在社交媒體透露，小女兒Song罹患罕見病，全家人在過去一段時間非常辛苦，字裏行間難掩心痛之情。

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罹患「格林-巴利症候群」

27日，哈哈妻子在Instagram曬出愛女相片並配文，透露小女兒Song突患罕見病。媽媽表示，由於女兒一直以來都很健康，突如其來的病症讓全家人度過了一段辛苦的時間；自己亦全心照顧女兒，放下了工作。媽媽提到，女兒所患病名是「格林-巴利症候群」，她寫下：

Song生了一場病，所以這段時間沒有更新Instagram、YouTube，也放下了專輯錄音工作，好長一段時間做不了任何事。我寧願生病的是我，每晚都在祈禱我能代替孩子承受痛苦，情緒崩潰了好幾次。

目前已恢復健康

所幸，女兒目前已恢復健康，從相片中也可見她氣色非常好。媽媽對此欣慰表示，女兒康復的速度幾乎是奇蹟，即使出院後回家休養，每一天也都更健康。至日前回診時，醫生告知似乎已不需要繼續進行藥物治療，一家人終能安心。

媽媽又提到，在陪女兒住院期間，看到很多比女兒更辛苦、痛苦地躺在病床上的孩子。她亦為這些受病魔折騰的孩子祈禱，希望上天能幫助他們。

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「格林-巴利症候群」4大病徵

根據香港瑪麗醫院大口環根德公爵夫人兒童醫院網站的資料，患有「格林-巴利症候群」會出現以下特徵：

  • 下肢對稱的肌肉無力、感到刺痛，迅速蔓延至手臂和上身
  • 肌肉無力的情況不同，可很輕微，亦可嚴重至全身癱瘓
  • 嚴重情況下會影響呼吸、血壓或心臟速率調節，是重要的急症
  • 常出現疼痛。即使是最嚴重患者，大部份都能有良好的康復；亦有些人會繼續有某程度的肌肉無力

香港大學內科學系腦內科教授張德輝曾指，因任何原因併發「格林-巴利症候群」的患者，有2成需深切治療，死亡率亦達1成；相反亦有7成患者經治療後可如常生活，復原時間長達數個月。他又指：「如已令肌肉萎縮，就未必能夠逆轉，長遠都會有乏力、麻痺情況。」

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責任編輯：羅嘉欣

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