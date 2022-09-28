【未來音樂選】MC $oho & kidNey渴望有獎攞　許賢蘇致豪要同MIRROR爭獎？

▲ MC $oho & kidNey近年人氣急升。

樂壇頒獎禮將又添新力量，將於10月13日舉行的《未來音樂選 TONE Music Award 2022》,是一個以表揚本地音樂創作人的頒獎典禮，只要演繹者有份作曲或作詞，均可遞交音樂作品參與進入候選名單。主辦人之一Jan Curious（阿水）表示，透過全民投票，盼望成為屬於香港人的音樂頒獎禮。

以獨立音樂人演出為主力的《未來音樂祭》，去年開始舉行，今年10月再有第二屆，同時亦策劃《未來音樂選TONE Music Award》，以此表揚不同界別的音樂人和幕後單位，令樂迷更認識香港的音樂工業。

▲ （左起）Kendy Suen、Luna is a Bep、MC $oho & kidNey、Jan Curious（湯致遠攝）

主辦人之一的Jan Curious坦言，由零開始去籌備一個頒獎禮，要面對不少困難。「今次這個音樂頒獎禮，除了獨立音樂，也會有唱片公司參予，過程當然會感吃力，常被問有何公信力，幸而經過去年的《未來音樂祭》，外間漸明白我們想做甚麼，今次賽果將會樂迷一人一票公投出來，希望第一屆以後可以一直辦下去。」

焦點放在音樂人

他強調現今的樂壇，不再受主流同非主流分類。「我們並非以其他樂壇頒獎禮作對手，傳統樂頒獎禮有既定模式，或以歌星為焦點，音樂人或幕後比例就較少，所以我們就會多集中這方面，讓焦點放在音樂人身上，大家會問那麼MIRROR是否沒份參予，其實他們各自成員都有創作，故都符合入圍資格呢。」

▲ 主辦阿水（右）希望做一個香港樂迷的頒獎禮。（湯致遠攝）

頒獎禮以七種歌曲類型劃分獎項，為增加頒獎禮的認受性，評委主要分為三個類別：專業評審、大學生評審、及TONE Music會員評審。獎項主要分為四大類別：TONE年度總選、UNISON聯頒大獎、音樂類型獎項，及其他類型創作及製作獎項。

前Robynn & Kendy成員的Kendy 稱：「很高興在獎項類別見到很多類型，除曲詞編監，還有混音獎，因為一首歌是否更好聽，混音師功勞也得大，但從來都被忽略。」

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MC $oho & kidNey：想講得獎感受

近年人氣急升的組合MC $oho & kidNey兩位成員蘇致豪和許賢，對於有多一個頒獎禮都覺很歡迎，又可以跟不同的音樂人見見面，彼此有機會認識交流。「我們自覺是另類音樂人，曲風好難定位，因為我們甚麼都想試，同任何人合作都可以，今次大會把《係咁先啦》放在Urban音樂中角逐都幾好啊，其實有獎拿已經很開心，最想講得獎感言。」

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Jan解釋「冰獎」的緣由：「因為希望獎項不會成為唯一的推動力，大家在台上拿獎開心完之後，明年又要再度努力。」他指頒獎禮更似是音樂工業的party和春茗，會有紅地毯環節，讓音樂人可盛裝出席。

唱作女歌手Luna is A Bep 笑言：「我一定會扮到最靚出席，要比平時更別出心裁。事實我們沒有爭獎概念，旨在可一齊開心，互相認識。」Kendy又打趣因為獎項用冰造，故考慮是否要著羽絨。

化妝：Agnes Yeung （MC $oho & kidNey）、Jenny Tziong（阿水）、Manmanflm（Luna is a Bep）、Circle Cheung＠ndnco.co（Kendy）

髮型： Lupus Chui（MC $oho & kidNey）、ghosting（Luna is a Bep）、Eve Chiu（Kendy）

服裝（MC $oho & kidNey）：versace、gentlemonster、moncler、puyioptical、dr_martenshk

造型：inggradstyle（MC $oho & kidNey）、topsy_yu （Luna is a Bep）

記者：區家歷