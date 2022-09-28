【綠葉王】「漸凍人」吳博君病情轉差長期卧牀　義工送暖贈萬元助解燃眉之急

▲ 吳博君獲義工們探訪。

前TVB綠葉王吳博君自2018年起患上漸凍人症（運動神經細胞疾病），一直以來由患有先天性小兒麻痺症的太太照顧，近日病情更轉差，而吳太日前出席關注殘疾人士照顧者平台對施政報告意見調查發布會，並建議政府給予患者家屬更多援助。

「莒光文化服務基金」官方專頁在昨日（9月27日）發帖文，透露在香港演藝人協會協助下，莒光義工前往荔景，上門探訪卧病多年的漸凍病人吳博君，當中基金捐贈1萬元給吳博君，希望助吳博君夫婦解燃眉之急。

【綠葉王】吳博君患凍人症病情轉差 太太每天貼身照顧感乏力情緒崩潰

▲ 「莒光文化服務基金」義工往吳家探訪。

伸出援手過難關

另外，荃灣寺院善心法師知道事件後，也自掏腰包捐贈1萬元及餅券，而周大福慈善基金也捐贈2千元超市禮券給吳博君。

帖文中透露，長期卧牀的吳博君比前消瘦不少，但精神尚算不俗，更跟義工談起昔日電視工作，縱然患上罕見的漸凍人病，仍然充滿樂觀，而吳博君夫婦亦感謝各方善長的幫忙和關懷。

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吳太照顧丈夫

現年66歲的吳博君於2018年發現患上罕見的漸凍人症，長年吃力照顧博君的吳太，自幼患小兒麻痺症，又患上青光眼，視力衰退，精神體力漸差，近期加上吳博君病情日趨走下坡，飲食和大小便全在牀上，倍增壓力負擔。

吳太透露現時有一半開支依靠積蓄補貼，她很擔心有天會耗盡所有，因此情緒間歇性崩潰，需要定期看精神科覆診服藥。

另外，她指：「其實丈夫脾氣已經控制得好好，但當你睇到身邊人身體愈來愈差，你又無能力改變，每個月要補貼萬幾蚊，唔敢諗幾時會無晒啲錢，試過個人崩潰到撼頭埋牆，如果冇姐姐嘅話，我諗會攬住佢一齊死！」

▲ 數年前曾出席公開活動。 ( 東星圖片)

【漸凍人症】吳博君身體狀況轉差 演藝人籌款助度經濟難關

感謝善心人幫忙

至於吳博君在2019年曾接受香港演藝人協會訪問，當時他多謝薛凱琪和張敬軒幫忙：「薛凱琪唔識我，我又唔識佢，佢無端端揼一嚿錢嚟，好有心。又好似軒仔張敬軒，我同佢又唔熟，佢諗都唔諗又揼嚿錢嚟幫我。」

另外，吳博君更鼓勵大家：「好多嘢都係無常，你今日唔知聽日會點樣，甚至連下一刻係點樣都唔知，所以要好好珍惜，我希望大家唔好放棄，無論如何都唔好放棄！」

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