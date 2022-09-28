【內地通關】蔡冠深冀對外能盡快實施0+0　早日實施「逆隔離」與大灣區互通

▲ 全國政協常委、香港中華總商會第46、47、50屆會長以及永遠名譽會長蔡冠深。（陳國峰攝）

海外入境檢疫放寬至「0+3」，旅客毋須再到指定酒店接受強制檢疫，只需進行3日醫學監察。全國政協常委、香港中華總商會第46、47、50屆會長以及永遠名譽會長蔡冠深表示，有關決定既順從民意，亦利好經濟的發展，期望對外能盡快實施0+0，對內地亦能盡快實施「逆隔離」，與大灣區互通。

蔡冠深稱，政策改動「不能市民要乜就俾乜」一定要有科學的根據，並確保醫療系統亦能夠支撐。現時香港疫情慢慢受控，確診數字回落，故大眾都希望0+3後，盡快推出0+0。他指出，香港作為國際城市，如不開放對外對接，香港經濟復常就「比較困難」。故商界代表都希望0+3後，盡快推出0+0。

蔡冠深表示：「我哋淨係對外唔得架嘛，對內更重要。」對於14億人口的大市場，他指無論是商界或是家庭團聚，都對與內地通關引頸以待。惟他補充這雖然是首要，但首要做不到亦要「實事求是」，「邊樣急做邊樣先」，先與海外對接。

現時前往內地須進行「7+3」隔離。蔡冠深明白內地有其政策，但他希望在政策面前，亦能有一些「緩衝的辦法」，例如港府早前提出的「逆隔離」。現時隔離酒店安排已隨0+3的實施而取消，亦有方艙醫院，蔡冠深指這些地點都可用作於「逆隔離」，相信政府應正與有關團體交換意見。

蔡冠深又指，內地當局或是因擔心過境旅客「周圍走」，如旅客本預定前往深圳，卻又到訪上海，故而對通關有所遲疑。他提出如必須要限制，可推出定點安排，讓旅客「特事特辦」，不涉足除原定到訪地點之外的其他地方。

話要融入國家發展大局，人都去唔到點融合呢？

蔡冠深認為，大灣區和香港未能融合亦不理想，希望能以逆隔離、定點安排等方法，控制疫情的擴散，望等終有一日，大灣區可先與香港恢復往來，「越快越好」。

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記者：黃穎津