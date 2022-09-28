  • 30°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 14:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【走私彩票】海關檢走私六合彩票部分中獎彩金達$7萬元　須諮詢律政司是否領獎

社會 13:27 2022/09/28

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

海關檢走私六合彩票部分中獎彩金達$7萬元，須諮詢律政司是否領獎。（曾秋文攝）

海關日前破獲以內河船走私案件，在船上檢獲價值約1,000萬元的走私貨物，並首次發現走私分子將六合彩彩票走私到境內。有消息指，該批逾16,000張彩票中，有約600張彩票中獎，彩金約7萬港元，海關會徵詢律政司意見，決定下一步行動。

上周三（21日）在香港西北部水域進行反走私行動期間，海關在一艘內河船上搜出6,000件走私貨物，包括3,000件手機和3,000件平板電腦，總值超過1,000萬元，並首次發現大批六合彩彩票，經初步點算約1.6萬張，面額共33萬元，攪珠日期是9月22日，相信貨物供應到澳門和內地市場，拘捕兩名分別37歲和59歲內地船員。

海關相信當晚的六合彩彩金較過往為高，可吸引內地和澳門人士購買，走私集團在本港大批採購彩票，全部為電腦彩票，每張彩票轉售可獲利4元至13元。另外，涉案的電子產品在內地需求殷切，內地徵收63%至108%稅款，如貨物成功走私到內地可逃避約800萬元稅款。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【打擊走私】涉走私今晚六合彩彩票至內地轉賣　海關偵破千萬走私案拘2內地男
16:49 2022/09/22
【打擊走私】涉走私今晚六合彩彩票至內地轉賣　海關偵破千萬走私案拘2內地男
【打擊走私】海關於快艇檢獲兩噸走私急凍和牛　兩名涉案男子棄船仍然在逃
19:08 2022/09/23
【打擊走私】海關於快艇檢獲兩噸走私急凍和牛　兩名涉案男子棄船仍然在逃
【六合彩走私】彩票如何處理？　消息：海關會對獎再尋求律政司指示
15:43 2022/09/24
【六合彩走私】彩票如何處理？　消息：海關會對獎再尋求律政司指示

你可能感興趣

【打擊走私】涉走私今晚六合彩彩票至內地轉賣　海關偵破千萬走私案拘2內地男
16:49 2022/09/22
【打擊走私】涉走私今晚六合彩彩票至內地轉賣　海關偵破千萬走私案拘2內地男
【打擊走私】海關於快艇檢獲兩噸走私急凍和牛　兩名涉案男子棄船仍然在逃
19:08 2022/09/23
【打擊走私】海關於快艇檢獲兩噸走私急凍和牛　兩名涉案男子棄船仍然在逃
【六合彩走私】彩票如何處理？　消息：海關會對獎再尋求律政司指示
15:43 2022/09/24
【六合彩走私】彩票如何處理？　消息：海關會對獎再尋求律政司指示
澳門 走私 六合彩 律政司 海關 香港 採購 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【AV天王】43歲男優清水健再度婚姻失敗　太太宣布離婚：尊重他面對工作的態度
15:09 2022/09/27
【AV天王】43歲男優清水健再度婚姻失敗　太太宣布離婚：尊重他面對工作的態度
【家庭移民】一家三口移民英國老公臨陣退縮　港媽憂獨力湊6歲仔僅有一年生活費
17:15 2022/09/27
【家庭移民】一家三口移民英國老公臨陣退縮　港媽憂獨力湊6歲仔僅有一年生活費
【食物安全】一款印尼進口撈麵樣本驗出致癌物　食安中心下令停售及回收
19:34 2022/09/27
【食物安全】一款印尼進口撈麵樣本驗出致癌物　食安中心下令停售及回收