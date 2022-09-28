【走私彩票】海關檢走私六合彩票部分中獎彩金達$7萬元　須諮詢律政司是否領獎

▲ 海關檢走私六合彩票部分中獎彩金達$7萬元，須諮詢律政司是否領獎。（曾秋文攝）

海關日前破獲以內河船走私案件，在船上檢獲價值約1,000萬元的走私貨物，並首次發現走私分子將六合彩彩票走私到境內。有消息指，該批逾16,000張彩票中，有約600張彩票中獎，彩金約7萬港元，海關會徵詢律政司意見，決定下一步行動。

上周三（21日）在香港西北部水域進行反走私行動期間，海關在一艘內河船上搜出6,000件走私貨物，包括3,000件手機和3,000件平板電腦，總值超過1,000萬元，並首次發現大批六合彩彩票，經初步點算約1.6萬張，面額共33萬元，攪珠日期是9月22日，相信貨物供應到澳門和內地市場，拘捕兩名分別37歲和59歲內地船員。

海關相信當晚的六合彩彩金較過往為高，可吸引內地和澳門人士購買，走私集團在本港大批採購彩票，全部為電腦彩票，每張彩票轉售可獲利4元至13元。另外，涉案的電子產品在內地需求殷切，內地徵收63%至108%稅款，如貨物成功走私到內地可逃避約800萬元稅款。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜