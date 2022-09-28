【髮禁風波】髮禁校規或涉性別歧視 美國校園用細節構建共融

▲ 移美港媽Vikey Chen。

香港校園最近上演「挑戰髮禁」風波。事源某中學以不整潔及學校聲譽為由，禁止男生留長髮。該校中六生林澤駿，坦言自己有性別焦慮（gender dysphoria），在被威脅停學的壓力下，痛失長髮。林同學質疑校規涉違《性別歧視條例》，經平等機會委員會的調解仍未達和解，正籌備法律行動。

挑戰髮禁並非標奇立異，反而是一個絕佳機會，引起教育界對「跨性別」議題的理性討論。某些校規是否不合時宜？如何保護少數群體免受歧視？如何尊重彼此的差異？如何營造多元包容的校園環境？或許，我們可以適當參考美國社會和學校的普遍做法。

相信大家對LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及性別存疑）並不陌生。港人酷愛的IKEA，多年來力挺LGBTQ+，除推出彩虹購物袋，更設計相關主題的梳化。「跨性別」即當中的T「transgender」，指性別認同或性別表達與出生時的性別不一樣。有些人僅改變衣著打扮，而有些人則以荷爾蒙或手術來改變生理性別。

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我有一位朋友的孩子是一名跨性别者。自有性別意識以來，就渴望成為男孩，並一度因「女身男心」而感到焦慮。朋友不知所措，於是去醫院尋求幫助。美國的兒童跨性別支援系統相對完善，採用多學科團隊模式（multidisciplinary team），通常包括兒科醫生、內分泌科醫生、精神科醫生、臨床心理學家及社工等，向跨性別人士提供協助。

經過各路專家的幫助，朋友一家對「跨性別」的認識逐漸加深。恐懼源於無知，了解帶來勇氣。孩子9歲時，從女孩成為男孩，更改為男孩名字，換上帥氣的短髮，找回真正的自己。面對親朋，朋友亦開心告知：「我現在有個兒子！」

朋友提及，如此順利的轉變，離不開學校和社區的共融理念，例如學校和多數公共場所（包括政府機構、公園、博物館、餐廳、超市、購物中心）都有共融洗手間（inclusive restroom），或無性別洗手間（gender neutral restroom），讓兒子可以安心如廁。

並未有此類設施前，不少跨性別者因如廁問題而避免去公共場所，甚至產生心理障礙，所以不要小看這些設施，共融往往從細節開始。

朋友坦言，兒子曾有同學驚訝他「怎麼變成男生」的尷尬場面。幸好，曾有臨床心理學家與他探討各種可能出現的社交狀況，所以兒子能夠應對自如。老師和同學都很尊重他的個人決定，期待認識全新的他。

朋友感恩學校如此開明，並指出另一個細節：隐藏性別的尊稱Mx.（發音為mix），從語言細節體現共融。以往美國校園內，老師的尊稱不外乎Mr.（先生）、Ms.（女士）、Mrs.（太太）及Miss（小姐）。如今出現第五種尊稱Mx.，用來稱呼那些不願意表明性別或不屬於特定性別的人。

Mx.的使用日漸普遍，不止學校，就連政府機構、銀行、航空公司、科技巨頭都紛紛響應，例如匯豐銀行早已使用Mx.，以回應員工和客戶的要求。美國政府亦宣佈，護照及其他身份文件，都新增「性別X」選項。就連emoji，都有Mx.表情符号。

我的另一位好友Dr. Lauren Hitzeman（MD），是內分泌科醫生，曾參與很多「跨性別」個案。她解釋，兒童可能選擇與公認性別規範不同的髮型和衣服，表達其性別意識的好奇心。這是健康童年的一部分，並不意味有性別焦慮。

然而，當兒童對出生時分配的性別感到苦惱或壓力時，就會出現性別焦慮。性別焦慮並不一定持續存在，此階段特別需要獲得家人、學校和醫療團隊的支持。在接納和友善的環境，表達自己的感受，擺脫羞恥感。

「可悲的是，性別焦慮者的自殺率很高。擁有支持系統並不能解決所有問題，因為社會仍然存在對跨性別者的偏見，但至少可以減輕其心理負擔。」Dr. Hitzeman說。

她進一步闡述，如果兒童有性別焦慮的可能，多學科醫療團隊並不試圖說服孩子這種感覺是錯誤的，而是幫助孩子和家人應對和探索正在發生的事情。當孩子準備好進行社會轉型時，團隊會提供更多臨床心理諮詢及精神科護理上的幫助。

如果性別焦慮持續存在，可能會在合適的階段運用青春期阻斷劑、激素療法和聲音訓練。而性別確認手術（gender affirmation surgery）通常要到成年才會進行。

最新醫學研究及世界衛生組織（WHO）皆明確指出，非主流性別認同不是疾病，跨性別人士需要的並不是「糾正」，而是「理解」。

正如Dr. Hitzeman所說：「當我們不理解或不熟悉某事，並不意味它是錯誤的。我們不必同意他人的生活方式，但我們有責任不歧視和不仇恨。」

LGBTQ+並非洪水猛獸，毋須避而不談。教書育人者更應與時俱進，以智慧和尊重對待爭議。愛與自由相比於評頭論足更有力量。教育的正道，不是為學生添加本不該承受的壓力，而是讓他們展現自我，做最真實的自己。

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責任編輯︰王明芳