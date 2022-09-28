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【0+3】黃傑龍澄清「肯定張宇人唔係鬧我」　冀一兩周內放寬至0+0

社會 13:51 2022/09/28

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自由黨飲食界立法會議員張宇人批評有人扮業界代表，指「0+3」影響業界生意。(資料圖片)

海外入境檢疫放寬至「0+3」（旅客抵港只須3天家居醫學監測）周一（26日）起實施。叙福樓集團（1978）主席兼行政總裁黃傑龍今日（28日）表示，早前最樂觀的人都只是希望11月可以「0+7」，而現時加快推出「0+3」，特首多次強調不走回頭路，相信很快會「0+0」，現時應該聚焦討論如何簡化或減少本地防疫措施，可以取消的盡量取消。

自由黨飲食界立法會議員張宇人批評有人扮業界代表，指「0+3」影響業界生意。黃傑龍接受電台訪問時指，相信張宇人不是批評他，但形容目前「0+3」的安排只是「黎明前的黑暗」。並在社交平台再度回應指，肯定張宇人不是鬧他。

首先我幾肯定佢唔係鬧我，就算係我都唔介意，因為佢係長輩比長輩鬧好平常。 其實我都想佢講啱，最好生意冇影響。

他又稱作為商人，近兩周多次提出意見，目的是希望協助政府制定政策，因為作為商業前線，他們可以提供更多資料予政府通盤考慮，讓政府知悉措施對不同業界有何潛在影響。

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責任編輯：余思嵐

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